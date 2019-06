Nordsachsen

Der Tod scheidet heute nur noch eher wenige Paare, stattdessen ist es häufig eins der vielen Familiengerichte in Sachsen. Im Jahr 2018 ließen sich im Freistaat 6143 Ehepaare scheiden, 350 von ihnen im Landkreis Nordsachsen. Damit ist die Zahl der geschiedenen Ehen landesweit weiter rückläufig und im Vergleich zum Vorjahr um mehr als vier Prozent gesunken. Die Diplom-Psychologin Antje Jehring von der Caritas Familienberatung in Delitzsch nimmt allerdings einen deutlich anderen Trend war: Fast 15 Prozent mehr Klienten und eine enorme Steigerung an Fällen rund um das Thema Trennung.

Wartezeiten bis vier Wochen

„Wir merken diesen Anstieg sehr. Unsere Nachmittagstermine haben inzwischen Wartezeiten von vier Wochen“, berichtet Jehring, die bereits seit neun Jahren in der Beratungsstelle der Caritas-Trägergesellschaft St. Mauritius arbeitet. Sie vermutet: „Es gibt inzwischen eine größere Sensibilität dafür. Früher waren die Leute mit diesen Problemen nicht so offen, sich professionelle Hilfe zu suchen.“ Nicht selten habe das Paar dann Erziehungsprobleme vorgeschoben, obwohl es eigentlich Schwierigkeiten in der Partnerschaft gab. Diese würden sich jedoch häufig auch bei den Kindern bemerkbar machen. „Zufriedene Eltern haben eine sehr positive Wirkung auf ihre Kinder“, erklärt die Psychologin, die bei der Caritas Eltern in verschiedenen Problemsituationen berät.

Einen klaren Grund für den Scheidungsrückgang kann sie nicht erkennen. „Das ist schwer einzuschätzen und nicht zu kategorisieren. Bei uns kommen 45 Prozent getrennte Eltern in Beratung. Diese geben verschiedene Gründe für das Beziehungsende an. Bei Trennungen gibt es ja häufig zwei Wahrheiten“, so Jehring.

Eheschließungen in Sachsen nehmen zu

Klar ist, dass der Rückgang bei den Scheidungen nicht auf weniger Ehen zurückzuführen ist. Seit der Wende haben sich in Sachsen fast jedes Jahr über 15 000 Paare das „Ja-Wort“ gegeben – Tendenz steigend. So waren es 2017 fast 20 000 Eheschließungen. Ein Grund für die längeren Beziehungen könnte die erhöhte Resonanz auf Angebote wie Familien- und Paarberatung sein. „Ich weiß nicht, wie groß unser Anteil daran ist“, sagt Jehring ehrlich. „Paare die uns aufsuchen, haben das Problem bereits erkannt. Der erste Schritt ist also schon getan.“ Danach versuchen die Psychologen und Sozialpädagogen, auf jeden Fall individuell einzugehen und sehr oft die Kommunikation zwischen den Partnern zu verbessern.

Wertschätzung und gemeinsame Regeln sind Schlüsselelemente

Bei getrennt lebenden Klienten sei besonders die gemeinsame Kindererziehung ein häufiges Thema. In Beziehungen gehe es meistens darum, dass die Bedürfnisse des jeweils anderen nicht erkannt werden und es an Wertschätzung mangelt. „Es geht nicht nur darum, die erfreulichen Seiten des Partners wahrzunehmen, sondern sie sich auch gegenseitig mitzuteilen“, erklärt die Familientherapeutin weiter. Ein weiterer Konfliktbereich seien moderne und traditionelle Rollenbilder, die aufeinandertreffen, und das Thema Mediennutzung. Jehring empfiehlt hier Regeln, auch für Erwachsene: „Es sollte handyfreie Zonen geben – am Esstisch zum Beispiel. Ich will die Technik nicht verteufeln, aber sich in die Augen zu gucken, schafft Bindung und Beziehung. Das gilt für die Kinder und den Partner.“

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas in Delitzsch bietet bei akuten Problemen eine Offene Sprechzeit immer Montags und Mittwochs von 13 bis 14 Uhr. Eine Terminabsprache für eine Beratung in Delitzsch, Eilenburg oder Schkeuditz ist unter der 034202 64544 möglich.

Von Tilman Kortenhaus