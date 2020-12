Nordsachsen

64 Sachsen werden in diesem Jahr anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes geehrt. Darunter sind auch Frauen und Männer aus dem Landkreis Nordsachsen. Die ursprünglich für den 5. Dezember geplante offizielle Würdigung der Preisträger im Rahmen einer Feierstunde unter der Schirmherrschaft des Landtagspräsidenten Matthias Rößler im Plenarsaal des Sächsischen Landtags muss allerdings wegen der Corona-Pandemie entfallen – die Würdigung werden die 64 Menschen postalisch erhalten.

Zu den Geehrten gehören:

Dennis Oehmichen ( Delitzsch, DRK Kreisverband Delitzsch, Bereich Kinder- und Jugendarbeit), Charlotte Welzel (Gründerin Förderverein Gruna, Kinder-, Jugend-, Seniorenbetreuung, Soziokultur), Olaf Zenker (Ortsvorsteher Klitzschen und Gemeindekirchenratsvorsitzender Kirchspiel Audenhain), Andreas Oehmichen (Langenreichenbach Gemeindekirchenrat Kirchspiel Schildau, stellvertretender Vorsitzender), Gisela Frank ( Bad Düben, für ihr Engagement in der Pfarrei), Iris Hübner ( Delitzsch, für ihr Engagement in der Pfarrei, Seniorenhilfe), Uwe Kleine ( Taucha, Vereinsarbeit im „Leichtathletik Club Taucha“, Carlo Bergmann ( Taucha, OT Sehlis, Förderung Natur und Landschaft, Nachhaltigkeit, Ökologie) sowie Marianne und Peter Gottschlich ( Torgau, Engagement in der Kirchgemeinde).

Vorschläge kommen von Verbänden, Kommunen und Kirchen

Die ausgezeichneten Ehrenamtlichen kommen aus ganz Sachsen und engagieren sich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. So werden unter anderem neben dem Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit, in Heimat-, Sport- oder Tierschutzvereinen, auch das Engagement für Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen, in der Hospiz- und Sterbebegleitung sowie für Menschen mit Behinderung oder Senioren und Seniorinnen ausgezeichnet.

Vorgeschlagen wurden die Geehrten von den in Sachsen tätigen Wohlfahrtsverbänden, den Landkreisen, den Kommunen und den christlichen Kirchen.

