Delitzsch/Eilenburg

Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) will dieses Jahr trotz Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte im Freistaat ermöglichen. Sie sollen Bestandteil der neuen sächsischen Corona-Verordnung werden. Aber wie sieht es mit Advents- und Weihnachtsmärkten in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und den umliegenden Gemeinden aus? Die LVZ hat sich in einigen Kommunen zum Stand der Vorbereitungen umgehört.

Delitzsch

„Wir werden ihn durchführen“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) über den Delitzscher Adventsmarkt. Stattfinden soll er vom 3. bis 5. Dezember. Zwar müsse man noch die Rahmenbedingungen der Coronaschutzverordnungen abwarten, doch wenn diese machbar seien, werde der Markt stattfinden, bekräftigt er. Es wird in diesem Jahr zum Adventsmarkt keine Bühne und kein Bühnenprogramm geben, stattdessen sind kleinere Auftritte mit Straßenmusik geplant. Voraussichtlich soll die Straße direkt vor dem Rathaus gesperrt werden.

Eilenburg

Eilenburg plant drei Tage Weihnachtsmarkt. Vom 10. bis 12. Dezember soll vor dem Rathaus die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Die genauen Bestimmungen und Vorgaben sind noch nicht bekannt. Veranstalter Coex plant derzeit verschiedene Varianten. Ob eine Einzäunung und Abstandsregelung nötig sein werden, sei gerade noch nicht absehbar. Fakt ist aber: Der Weihnachtsmarkt findet statt. Das Bühnenprogramm befinde sich ebenfalls in der Planung und werde vermutlich aus kürzeren Abschnitten bestehen, um große Ansammlungen zu vermeiden.

Bad Düben

Am ersten Advent-Wochenende soll der Weihnachtsmarkt in Bad Düben stattfinden. Der Marktplatz vor dem Rathaus werde wie gewohnt mit Buden bestückt sein, wird angekündigt. Losgehen soll es am 26. November um 16 Uhr. Auch ein Bühnenprogramm ist geplant. „Etwa 15 Minuten wird ein Abschnitt immer dauern, um zu große Menschenansammlungen zu vermeiden“ erklärt Barbara Paul, Verantwortliche für die Organisation bei der Stadt Bad Düben. Enden wird der Weihnachtsmarkt am Sonntag, dem 28. November, um 18 Uhr. Um die Abstände von vier Metern zwischen den Buden einhalten zu können, ist auch eine Straßensperrung am Markt vorgesehen.

Langenreichenbach

Musikalisch geht es in Langenreichenbach zu, wenn die Schalmeien am 2. Advent zum musikalischen Gottesdienst laden. Im Anschluss soll nach Angabe von Ortsvorsteher Detlef Bölke an der Feuerwehr der Weihnachtsmarkt eröffnen.

Löbnitz

Die Planungen in Löbnitz sind noch offen: „Wir warten noch ab, was die staatlichen Regelungen besagen“, erklärt Katrin Ihle im Hauptamt Löbnitz.

Rackwitz

Am 27. November soll der Weihnachtsmarkt in Rackwitz stattfinden. Genaueres ist noch nicht bekannt, die lokalen Vereine stecken in der Planung und den nötigen Vorbereitungen, wird informiert.

Schloss Hohenprießnitz

Dieses Jahr wird es wie bereits im Vorjahr keine Veranstaltungen am Schloss Hohenprießnitz geben, die beliebte Schloss-Weihnacht fällt wiederum aus. Grund, so Schlossherr Konrad Obermüller, sei die Planungsunsicherheit bezüglich der jeweiligen Corona-Auflagen.

Schöna

Ganz dicht ran an den Heiligen Abend rutschen die Schönaer mit ihrer Weihnachtsparty am 23. Dezember. Diese soll auch in diesem Jahr in der Bikerscheune die Dorfgemeinschaft des Mockrehnaer Ortsteils zusammenbringen. Veranstalter ist die Vereinsgemeinschaft Schöna.

Von Juliane Staretzek, Christian Wendt, Christine Jacob