Eilenburg, Delitzsch, Düben: Proteste gegen Schulschließungen gehen weiter

In Bad Düben, Delitzsch und Eilenburg stimmen Eltern gegen die erneute Schließung von Kitas und Schulen mit den Füßen ab – besser gesagt mit Schuhen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen hatte der Freistaat verfügt, dass die erst am 18. März wieder eröffneten Kindereinrichtungen und Schulen in einigen Landkreisen, unter anderem Nordsachsen, ab diesem Montag erneut schließen müssen. Das stößt bei den Betroffenen auf heftigen Widerstand. Die Zeichen des Protestes waren auch am Montag noch zu sehen. In Eilenburg hatten Unbekannte allerdings noch am Sonntagabend einen Großteil der Schuhe und Plakate wieder entfernt.

„Konsequenz sieht anders aus“

In Bad Düben platzierten Eltern, Großeltern und Kinder Schuhe und Plakate vor der Rathaustür. Sie forderten „Kita und Schulen für alle“ und „Bildung und Sport müssen endlich wieder möglich sein – Eltern steht auf“. Das Hin und Her bei Öffnungen sowie das Verbot von Vereinssport sorgt für Unverständnis. Für Andrea Schmidt ist das Maß voll. „Ich bin nur noch wütend. Gerade hier in der Stadt wurde viel getestet. Alle waren negativ. Da wurde ein richtig großer Aufwand betrieben. Und dann ist nach einer Woche alles vorbei. Konsequenz sieht anders aus. Entweder, man hätte Schulen und Kitas von vornherein geschlossen halten müssen oder die eine Woche bis zu den Ferien mit Schnelltestungen weiter offen halten. So bringt das die Kinder und Eltern nur auf die Palme“, so Schmidt.

Bad Dübener stellten am Sonntag auch Schuhe und Plakate vor die Rathaustür in der Kurstadt. Quelle: Steffen Brost

Freya will zurück in die Schule

Auch die sechsjährige Freya Rentzsch will in die Heide-Grundschule zurück. „Schule zu Hause ist blöd. Ich möchte lieber im Klassenzimmer lernen. Eltern können nicht so gut erklären wie Lehrer“, sagte die Erstklässlerin. Für ihre Eltern Sina und Thomas Rentzsch ist das erneute Schul-Aus auch ein organisatorisches Problem. „Wir sind beide berufstätig, dürfen aber keine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Lange geht das alles nicht mehr gut“, so Thomas Rentzsch. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) kündigte an, dass die Zeichen des Protestes vorerst liegen bleiben. „Ich unterstütze die Aktion und fahre die Schuhe auch direkt bis nach Dresden ins Ministerium. Damit sie dort sehen, wie ernst die Lage ist.“

Etwa 20 Paar Schuhe stehen vor dem Rathaus am Markt in Delitzsch. Eltern stimmen mit der Aktion gegen die erneute Schulschließung, die seit 22. März gilt. Quelle: Mathias Schönknecht

Schuhe vor dem Delitzscher Rathaus

In Delitzsch zogen etwa 20 Paar Kinderschuhe vor dem Rathaus die Blicke der Passanten am Montagmorgen auf sich. Die meisten Fußgänger auf dem Markt blieben stehen, einige machten Fotos. Auch Autofahrer hielten an oder rollten langsam an der Treppe zur großen Eingangstür vorbei, die mit Schriftzügen beklebt ist. Darauf ist unter andrem zu lesen: „Bildung statt Masken & Tests“, „Unsere Kinder sind unsere Zukunft“ oder „Alle Familien sind systemrelevant“.

Protest auch in Eilenburg

„Für unsere Kinder. Es reicht. Öffnet die Schulen und Kitas. Schnappt euch ein paar Kinderschuhe und stellt sie mit euren Botschaften ans Rathaus Eilenburg“, hieß es einem Aufruf, der am Sonntag kursierte. Innerhalb weniger Stunden war die Treppe am Rathaus mit Schuhen, Kleidung, selbst geschriebenen Zetteln und Bannern dekoriert. Eine junge Familie stellte ein Paar kleine Schühchen auf eine der Stufen. Seit Weihnachten sei die kleine Tochter erst drei Wochen in der Kita gewesen, sagte die Mutter.

„Wir wollen wieder in die Schule! Wir wollen tanzen, Fußball spielen und unsere Freunde treffen“, war ein gelber Zettel beschrieben. „Wie soll ich ein Superheld werden, wenn ich meine Flügel nicht ausstrecken kann?“, hing daneben ein beschriftetes T-Shirt. „Jedes Kind hat ein Recht auf gemeinsames Lernen und Spielen“, hatte die besorgte Oma dreier „wunderbarer Enkel“ auf Papier festgehalten.

Eilenburger Kinder, Eltern und Großeltern haben Schuhe auf die Rathaustreppe gestellt, Zettel geschrieben und Banner angebracht. Sie protestieren gegen die erneute Schließung von Kitas und Schulen. Quelle: Kathrin Kabelitz

Am Montagmorgen bot sich am Rathaus dieses Bild. Unbekannte hatten am Vorabend einen Großteil der Schuhe wieder entfernt. Quelle: Nico Fliegner

Unbekannte klauen Schuhe und Plakate

Allerdings: Am Montag war ein Großteil der Schuhe verschwunden. In den sozialen Medien machte ein Post die Runde, wonach zwei Unbekannte am Sonntagabend im Schutz der Dunkelheit einen Großteil der Schilder, Schuhe etc. mitgenommen haben. Wer es war, ist unklar. Die Stadtverwaltung bestätigte auf Anfrage, dass ihrerseits keine Räumungsaktion veranlasst wurde.

Eilenburger OBM: „Wir werden den Protest qualifiziert befeuern“

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hat sich indes zu der Aktion positioniert: „Ich begrüße die Aktionen sehr, was da zügig und dekorativ hingezaubert wurde, ist sehr ausdrucksstark. So sehr mir das gefällt, so sehr drückt es auch die immer größer werdenden Nöte der Eltern und Kinder in dieser Frage aus.“ Es sei nicht Zeit, dass die Regierungskabinette die Notbremse ziehen, sondern umgekehrt, „wir müssen die Notbremse endlich bei der Politik ziehen. Das soll nicht Unvorsichtigkeit und Gelassenheit bei der Bewältigung der Sonderlage bedeuten, es muss endlich Zielstrebigkeit, Verlass und einheitliches Handeln in der Regierungspolitik Einzug halten, damit ein Ende der Zustände absehbar ist.“ Leider, so Scheler, sei auffällig, dass jeder Einzelne, der sich mit einer anderen Meinung oder alternativen Vorschlägen an die Politik wende, ein Störer, ein Querdenker sei und nicht ernst genommen werde: „Traurig! Wir werden im Kreise meiner Amtskollegen den friedlichen Protest qualifiziert befeuern und uns an den Ministerpräsidenten sowie die zuständigen Ressorts Bildung und Gesundheit wenden, darauf dürfen sich die Eltern verlassen. Es ist genug!“

