Eilenburg, Delitzsch, Düben: So läuft jetzt der Schulabschluss

Eilenburg/Delitzsch/Bad Düben

Prüfungen absolviert, den Schulabschluss in der Tasche – wenn Oberschüler und Abiurienten das erreicht haben, freuen sie sich vor allem auf eins: die Zeugnisübergabe und vor allem die große Abschlussfete. Doch wie geht das in Zeiten von Corona? LVZ hat bei einigen Schulen nachgefragt.

Nur Abiturienten und Eltern sind eingeladen

Das Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg lässt sich ein großes Stück seiner Tradition nicht von der Pandemie nehmen: Auch in diesem Jahr findet die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse in der Stadtkirche St. Nikolai statt. Ganz wie immer kann die Zeremonie am 4. Juli jedoch nicht ablaufen. „Es werden nur die Abiturienten mit ihren Eltern kommen“, erklärt Schulleiter Dieter Mannel. Die Schule hat ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet, das sicherstellt, dass alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. „Dadurch, dass die Abiturienten zusammen mit ihren Eltern sitzen werden, kann auch der Abstand zwischen den verschiedenen Familien eingehalten werden.“ In den vergangenen Jahren hatten die Abiturienten immer unter sich gesessen – das ist nun nicht möglich.

Anzeige

Kein Handschlag, dafür ein tiefer Blick

Aber dennoch versucht Mannel, die Feier so feierlich und normal wie möglich zu halten. „Auf den Handschlag bei der Zeugnisübergabe müssen wir verzichten, aber dafür schauen wir uns mit Abstand tief in die Augen“, sagt der Schulleiter. Auch der kulturelle Rahmen ist gegeben: „Für musikalische Untermalung sorgen Streicher und Klavier und auch den ein oder anderen sprachlichen Beitrag wird es geben.“ Außerdem sei abzuwarten, ob sich bis Anfang Juli noch weitere Lockerungen ergeben. Der Abi-Ball, so haben die Schüler übrigens mitgeteilt, soll nachgeholt werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Sechs Stunden Übergabe in drei Runden

Die Erasmus-Schmidt-Oberschule in Delitzsch feiert den großen Tag der Absolventen am 10. Juli. Für Schulleiter Andreas Hess wird das ein wahrer Zeugnisübergabe-Marathon, der wahrscheinlich in der Turnhalle stattfindet. Insgesamt sechs Stunden wird die Übergabe dauern, weil die Absolventen in drei Gruppen eingeteilt werden und die Turnhalle bei jedem Wechsel desinfiziert wird. „Aber diesen Aufwand müssen wir uns machen, denn das haben sich die Schüler in den letzten zehn Jahren verdient“, sagt Hess überzeugt. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wird nur ein Elternteil die Absolventen begleiten können.

„Nordlichter“ können nicht singen

Ein Detail, das Hess besonders schmerzt. „Aber es wird trotz allem ein würdevoller Abschluss, mit schick machen und kulturellem Rahmenprogramm.“ Das kann in diesem Jahr aufgrund der Auflagen nicht der Schulchor „Nordlichter“ übernehmen, der in den vergangenen Jahren immer eine große Showeinlage aufgeführt hatte. Die Planung für ein Alternativprogramm läuft noch. „Die Zeugnisübergabe ist für mich in jedem Jahr ein Höhepunkt. Denn da geht es allein um die Schüler und darum, was sie geschafft haben.“

Digitales Publikum per Livestream

Matthias Schuster, Leiter der Oberschule Bad Düben befindet sich noch mitten in der Planung der Zeugnisausgabe für die Absolventen. Die rund 75 Schüler der Oberschule werden ihre Zeugnisse während einer Feierstunde am 10. Juli im Heide Spa erhalten. Schule, Förderverein und Stadt bemühen sich, diese trotz aller Widrigkeiten würdig zu gestalten, um den Schülern einen angemessenen Abschluss zu ermöglichen. Allerdings wird dies ohne Eltern stattfinden, weil sonst Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können. Der „Clou“ ist: Per Livestream können die Eltern das Ganze aber im Internet verfolgen.

Trotz allem soll es festlich werden

Auch in der Oberschule Mockrehna läuft es in diesem Jahr etwas anders ab. Üblicherweise wird die Zeugnisausgabe mit einer Doppelveranstaltung auf dem Saal in Wildenhain gefeiert, zu der Eltern und Fachlehrer anwesend sind. Im Anschluss folgt normalerweise die Abschlussparty. Nicht in diesem Jahr. „Beide Veranstaltungen mussten wir in den Vorbereitungen stoppen und den Außenpartnern betreffs Musik und Versorgung absagen“, erklärt Schulleiterin Rosemarie Krieglsteiner.

Unter dem Vorzeichen „Corona“ und dem Einhalten aller Hygiene- und Abstandsregeln würde die Zeugnisübergabe nun etwas anders ablaufen – trotz allem bemühe sich die Schule um eine festliche Übergabe, die am 10. Juli in der Turnhalle stattfindet. Es werden nur die Schüler, die Klassenlehrer und die Schulleitung anwesend sein. „Aber auch diese besondere Veranstaltung sollen unsere Schulabgänger noch lange in Erinnerung behalten, und das sicher auch im positiven Sinne, denn zusätzliche Ehrungen für besonderes Engagement stehen auch auf dem Programm“, so Krieglsteiner.

Von Katharina Stork