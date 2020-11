Eilenburg, Delitzsch, Düben: Wo gibt es Essen außer Haus?

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Das erneute Corona-Aus für die Gastronomie hat bei den Wirten der Region für Kritik und Unverständnis gesorgt. Eines ihrer Hauptargumente: Gerade das Gaststättengewerbe habe in den letzten Wochen gezeigt, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Abstandsregelungen, Hygieneauflagen und der Aufnahme von Kontaktdaten möglich ist. Doch die Zwangspause gilt – zumindest für den November.

Viele Restaurants haben schon im März/April zum ersten Lockdown auf Abhol- und Lieferdienste umgerüstet, jetzt tun sie es wieder – in der Woche, an bestimmten Tagen, teilweise nur am Wochenende. Einige locken zudem mit speziellen Angeboten zum Martinstag – Gans oder Keule frisch aus dem Ofen. Restaurants und Kneipen haben Internet- und/oder Facebookseiten, wo Speisekarten und Details veröffentlicht sind. Es lohnt, sich bei seinem jeweiligen Lieblingsrestaurant zu erkundigen. Denn meist gilt: Bitte unbedingt vorbestellen, vor allem bei der Martinsgans oft Tage voraus.

Anzeige

Die Verpackungen für den Außer-Haus-Verkauf stehen im Eilenburger Landwirt schon bereit. Quelle: Wolfgang Sens

Bad Düben wirbt für lokale Gastronomie

„Wir versuchen unser Bestes, bestellen müsst ihr“ – unter diesem Motto hat sich in Bad Düben die Stadtspitze vor den Karren gespannt und wirbt über die sozialen Medien und auch Zeitungs-Anzeigen offensiv für die Gastronomie vor Ort. Für Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ist das selbstverständlich. Gerade die Wirte, die am meisten investiert haben, um alle Forderungen zu erfüllen und nun doch wieder zumachen müssen, „verdienen unsere volle Unterstützung.“

Hier gibt es Essen zum Mitnehmen Restaurants in Eilenburg, Delitzsch, Bad Düben und der Region bieten Gerichte zum Mitnehmen an. Hier eine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Angebote in Eilenburg Restaurant „Strandhotel“ in der Rinckartstraße 7: wöchentlich wechselnde Mittagskarte zum Mitnehmen oder Liefern, bestellen Montag bis Freitag (Samstag auf Anfrage) 9.30 bis 15.30 Uhr unter 03423/706501 empfohlen. www.my-strandhotel.com Bistro „Marktküche“, August-Fritzsche-Straße 10. Zum Mitnehmen: Montag bis Freitag 7.30 bis 14 Uhr. www.bistro-marktkueche.de. Martinsgans am 11.11., Bestellung bis 9. November (Brust oder Keule). China-Restaurant „ Chang Chen“, Leipziger Straße 20. À la carte zum Mitnehmen, Lieferung ist möglich. Vorbestellungen unter 03423/659900 www.facebook.com/Chang-Chen-Restaurant-125370367614496. Eiscafé – Pizzeria – Restaurant „Rialto“, Torgauer Straße 45, Abholung Mittwoch bis Freitag (Dienstag Ruhetag) 11 - 14.30 Uhr und 17.30 - 22 Uhr. Vorbestellung – Telefon 03423/68750 (www.rialto-eilenburg.de). Griechisches Restaurant Symposio, Am Anger. Gesonderte Öffnungszeiten für die Abholung der Speisen: Dienstag bis Sonntag: Mittag: 11.30 - 14 Uhr (telefonische Vorbestellung ab 10.30); Abend: 17.30 - 20.30 Uhr (telefonische Vorbestellung ab 16.30 Uhr), Telefon: 03423 701617 „Pizzeria-Ristorante-Rustica“ in der Grenzstraße 17: Abholservice für Italiensches, ab diesen Freitag jeweils Donnerstag bis Samstag 17 – 20 Uhr sowie sonntags 11.30 – 14.30 Uhr. Infos und Vorbestellungen unter 03423/605333 (www.eulensteins-ristorante.de). Lokal Schloßaue, Schloßaue, Samstag 11.30 – 14 Uhr und 17 – 20 Uhr, Sonntag 11.30- 14 und 17 – 19 Uhr, Bestellung bis Freitag. Martinsgans-Essen, Bestellung, mgl. bis Wochenende, am 11. bis 13. November von 17 – 20 Uhr, 14. und 15. November 11.30 – 14 und 17 – 20 bzw. 19 Uhr. Telefon/ WhatsApp 0172 7910286 oder deubel-ute@t-online.de. Zum Landwirt, An der Schondorfer Mark, Sonnabend 17 – 20 Uhr, Sonntag 11 – 14 Uhr, Bestellung ab Mittwoch möglich. Martinsgans, -keulen im Angebot. Telefon: 03423 757202. Angebote in Bad Düben „ Hotel National“, Ritterstraße 16, Bestellzeiten täglich 8 – 14 Uhr. Abholzeiten Freitag 17 – 20 Uhr, Sonnabend 11 – 13 und 17 – 20 Uhr, Sonntag 11 – 13 Uhr. 034243/2869900 oder per Mail an info@ hotelnational.net (www.hotel-bad-dueben.de). Aktion Martinsgans am 14./15. November, mindestens 3 Tage vorher bestellen. „Bistro am Anger“, Am Anger 6. Montag bis Freitag 11 – 14 Uhr und am Wochenende auf Vorbestellung (www.facebook.com/ Bistro-Am-Anger-353904988459901). „Der Grieche Im Kurhaus“, Parkstraße 25. Dienstag bis Freitag 17 – 21 Uhr, Wochenende 11.30 – 14.30 und 17 – 21 Uhr. Vorbestellt werden kann unter 034243/717027 (www.dergriecheimkurhaus.de). Gaststätte Hammermühle, Lange Straße 2, Bestell- und Abholzeiten Mittwoch bis Sonntag 11.30 – 14 Uhr und 17 – 20 Uhr. Telefon 034243 22370. Hermies Räucherkunst, Körbitzweg 2, Samstag und Sonntag 17 – 19 Uhr, Flammlachs zur Abholung/Lieferung, Bestellung drei Tage im Voraus. Telefon: 0174 5819945. https://m.facebook.com/Hermies-R%C3%A4ucherkunst-1274120092633699/ Heideschänke Laußig, Forsthäuser 7, Imbissangebot Montag bis Sonntag 11 – 19 Uhr. Telefon 03423 659287. facebook.com/pg/Heideschänke-Laußig-747316638633351/posts/ Angebote in Delitzsch Athos, 034202 59999 ( Abholservice) No. 2 Altstadtkneipe, 034202 51497 oder 0163 2657068 ( Abholservice) Zur Schlosswache, 0152 33522164 ( Abholservice, ab 11. November) Rhodos, 034202 58222 ( Abholservice) Gasthof Goldener Adler, 0172 5658459 ( Abholservice, nur mittags) Roma, 034202 300165 ( Abholservice) Urlaub meehr Bar, Cocktails, 0177 3293212 ( Lieferservice, ab 6. November)

Eilenburger Schloßaue-Lokal erstmals dabei

Auch in der Eilenburger Region offerieren Gastronomen ihre Speisen und Getränke. Schlossaue-Wirtin Ute Deubel ist das erste Mal dabei. „Nur am Wochenende. Sonnabend soll es losgehen.“ Bestellt werden kann bis Freitag, was sonst gut geht – Deftiges wie Wildbraten, Tafelspitz, Schnitzel oder Welsfilet, ausschließlich zum Abholen. Bis Freitag muss bestellt werden. Ute Deubel räumt ein, dass sie mit ihrer Mannschaft länger überlegt habe, ob sie den Service anbietet. Ein gewisses Anspruchsdenken sei dabei, sagt sie. Das Essen zuzubereiten sei das Eine, doch es gehe um die Form, wie es dem Gast offeriert werde. Dafür die schnöde Styroporverpackung zu nutzen, falle schwer.

Essen zum Mitnehmen im Landwirt

Eine spezielle Speisekarte für Essen zum Mitnehmen gibt es im Eilenburger Landwirt. „So wie schon im Frühjahr, diesmal aber neben Sonntag 11 bis 14 Uhr auch am Sonnabend von 17 bis 20 Uhr“, so Wirtin Katrin Schulze.

Nicht für alle Lokale lohnt sich das Geschäft

Nicht für alle Wirte ist der Außer-Haus-Verkauf mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit ein probates Mittel. Sven Thiergen, Wirt der Gaststätte Leipziger Tor in Eilenburg, der erst vor Kurzem aus gesundheitlichen Gründen überraschend seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt hatte, sagt: „Das Lokal bleibt im November geschlossen.“ Auch Martinsgänse, sonst liebevoll mit Zutaten auf Platten drapiert, werden nicht im Ofen schmoren.

Lesen Sie auch:

Nordsachsen: Gehen Wirte gegen den Lockdown vor?

Essen holen statt essen gehen: Restaurants bieten Abholservice

Delitzscher Gastronomie stellt auf Lieferservice um

Eilenburg, Delitzsch, Düben: Freude und Skepsis bei Wirten

Abholen statt liefern in Delitzsch

Abholen statt liefern heißt es in Delitzsch und Umgebung: Die wenigsten Speise-Gastronomen haben auf Lieferservices im klassischen Sinne umgestellt, weil dies von Personalaufwand bis Lieferwagen ja nicht immer umsetzbar ist. Die meisten Lokale bieten aber Abholservices. Der Kunde kann anrufen, seine Speisen wählen und sie dann wenig später selbst abholen, um zu Hause zu genießen.

Treue und Solidarität der Gäste bewegt

Bereits im ersten Lockdown hat zum Beispiel Pantelis Dimas, Inhaber des Athos-Restaurants in der Bitterfelder Straße, einen Abholservice angeboten und sich in den Wochen des Frühjahrs-Lockdowns über eine gute Resonanz gefreut. „Das war mehr als erwartet“, erzählt der Wirt und ist noch heute beeindruckt und bewegt von der Treue und Solidarität, die die Gäste dem beliebten Griechen so gezeigt haben. Manche Stammgäste, die früher vier Mal pro Monat kamen, hätten eben auch vier Mal pro Monat bestellt. Das habe sehr geholfen. Auch jetzt bietet das Athos wieder einen Abholservice an und freut sich über jede Bestellung.

Cocktail-Herstellung live im Stream verfolgen

In der Loberstadt bekommt man zudem aus der „Urlaub meehr Bar“ Cocktails nach Hause geliefert, gemixt werden sie im Livestream, den man online verfolgen kann.

Von Kathrin Kabelitz und Christine Jacob