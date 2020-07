Eilenburg/Delitzsch: Störche büxen vor Beringung aus

Eilenburg/Delitzsch

Storchenvater Dieter Wend und der ausgebildete Beringer Dietmar Heyder bereiten sich vor, mit der Hebebühne zum Storchennest auf dem Schornstein beim Ortseingang von Roitzschjora hinaufzufahren. Der Morgen ist bewölkt, leichter Wind weht. Auf dem Horst befinden sich drei Jungtiere mit ihren Eltern, der Nachwuchs soll beringt werden. Das wird normalerweise hoch oben erledigt.

Zur Galerie Jeden Jahr erhalten die Jungstörche ihren „Personalausweis“, den Ring am Bein. Wenn die Störche aber schon zu groß sind, kann es leicht sein, dass sich einer aus dem Staub machen möchte, obwohl er noch gar nicht so gut fliegt ...

Aber bei dieser Storchenfamilie in Roitzschjora kommt es etwas anders, als geplant: Zwei der Jungstörche sind schon so weit entwickelt, dass sie kurzerhand aus dem Horst flattern – schon als sie die Hebebühne nur von weitem sehen. Der Jüngste will es seinen Geschwistern gleich tun, hat seine Flugkunst aber überschätzt. Er kann sich nicht in der Luft halten und muss unweit des Horstes notlanden.

„Schnell weg vom Horst, damit die anderen zurückkommen“

Vor Schreck flatterten die Jungstörche aus dem Nest. Einer musste notlanden. Quelle: Wolfgang Sens

Dietmar Heyder und Dieter Wend fangen den jungen Storch ein und beringen ihn. Eingewickelt in eine Wolldecke transportieren sie ihn mit der Hebebühne wieder in den Horst, legen ihn vorsichtig auf dem Nestboden ab, fahren langsam wieder herunter und ziehen im letzten Moment die Decke vom Kopf des Vogels, damit er so wenig von der Hebebühne sieht wie möglich. Unten angekommen heißt es: „Schnell weg vom Horst, damit die anderen wieder zurückkommen.“ Und tatsächlich dauert es nicht lang, da kommen Geschwister und Eltern wieder angeflogen, mit dem Schnabel klappernd.

Sobald die Beringung vorüber ist, kommt auch die Familie zum Horst zurück. Quelle: Wolfgang Sens

Dieter Wend engagiert sich seit 40 Jahren

Für Dieter Wend kein Drama, nur etwas ungünstig, dass er zweien der Geschwister keinen Ring anlegen konnte. „Der Ring ist für den Storch wie ein Personalausweis für den Menschen. So können wir dokumentieren, wo die Tiere sich aufhalten und regelmäßige Kontrollen in ihren Akten festhalten.“ Seit 40 Jahren engagiert sich der Naturschutzbeauftragte des Landratsamtes für den Weißstorch im Altkreis Delitzsch-Eilenburg. Und dieser Altkreis hat die längste Datenreihe, was die Storchenberingung angeht, die man in Deutschland finden kann. Sie geht nämlich auf die 50er-Jahre zurück. Deswegen ist es Dieter Wend wichtig, am Ball zu bleiben und möglichst jedes Jahr diese Beringung durchzuführen.

Dieter Wend weiß genau, wie er mit den Jungstörchen während der Beringung umgehen muss. Quelle: Wolfgang Sens

Manche Horste können nicht angefahren werden

Derzeit frisch beringt sind insgesamt 22 von 35 Jungvögeln, die in diesem Jahr geschlüpft sind. Die kleinen Störche, die keinen Ring bekommen haben, fehlen in der Datenreihe und laufen somit unter dem Radar. Dass nicht alle frischen Störche beringt werden können, ist jedoch vollkommen normal, so Wend: „Bei manchen Horsten können wir nicht heranfahren, das ist nichts Neues.“ 18 Brutpaare gab es in diesem Jahr im Altkreis, aber nicht alle Paare haben auch Nachwuchs ausgebrütet.

Mit einer Hebebühne kommen Dieter Wend und Dietmar Heyder an den Horst heran. Quelle: Wolfgang Sens

Die Organisation der Beringer-Aktion übernimmt der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (LPV). Die Fördermittel sind schon beantragt, bei der Förderrichtlinie Natürliches Erbe, denn schließlich muss unter anderem die Hebebühne finanziert werden. Dafür geht der LPV in Vorkasse.

Regelmäßige Horstkontrolle: Zu viel Müll im Nest

Neben der Beringung läuft jedoch parallel die Kontrolle der Horste, ein wichtiger Punkt. „Die Vögel schleppen zum Nestbau alles Mögliche nach oben“, erklärt der erfahrene Beringer Dietmar Heyder. „Da ist sehr viel Müll dabei. Plastik, das sich nicht zersetzt. Das müssen wir dann mitnehmen, denn vor allem Plastikschnüre bilden eine große Verletzungsgefahr bei den Störchen.“ Im letzten Jahre habe so gar dem einen Storch ein Bein abgenommen werden müssen, weil er es sich mit einer Schnur abgeschnürt hatte.

Plastik, das Störche beim Nestbau verwenden, kann für ihre Gesundheit schädlich sein. Die Horstkontrolle dient auch der Säuberung. Quelle: Wolfgang Sens

Akinese: schützende Körperstarre beim Storch

Über 2000 Störche hat er in seiner Zeit als Beringer schon mit ihrem eigenen „Personalausweis“ versehen. Dafür ist es nicht nötig, die Störche zu betäuben. Sobald sich Jungstörche bedroht fühlen, begeben sie sich in eine schützende Körperstarre, die sogenannte Akinese. Sie machen sich ganz klein und starr und bewegen sich erst wieder, wenn die Bedrohung vorüber ist. Das ermöglicht es Heyder, den Ring am Knöchel anzubringen.

Ganz vorsichtig bringt der ausgebildete Storchenberinger Dietmar Heyder den Ring am Storchenbein an. Quelle: Wolfgang Sens

Seit 1982 hat er die Genehmigung, die man als Beringer nur nach langer Erfahrung, Lehrgängen und einer speziellen Prüfung erhält. Und während sich die Storcheneltern wieder um die Nahrungssuche für ihre Kleinen kümmern, sind Heyder und Wend schon wieder auf dem Weg zum nächsten Horst. Die Störche warten.

Von Katharina Stork