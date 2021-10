Ein Jahr Steve Ganzer in Wiedemar: „Das Bürgermeisteramt ist ein Lernprozess“

Wiedemar

Steve Ganzer (CDU) ist seit einem Jahr Gemeindechef in Wiedemar. Der 34-Jährige hatte die Wahl mit 60 Prozent für sich entschieden und Ines Möller nach knapp 21 Jahren aus dem Amt verdrängt.

Herr Ganzer, Sie sind ein Jahr im Amt. Vor dem Antritt gab es sicher Ratschläge. Welche haben sich bewahrheitet?

Meine Anfangszeit hat Ereignisse bereitgehalten, die es so in der Gemeinde noch nicht gab. Ich bin direkt mit dem Lockdown gestartet. Wenig später ist jemand mit dem Pkw über den Rasenplatz in Zschernitz gefahren und hat diesen schwer beschädigt. Dazu konnte vorher niemand Ratschläge geben. Bewahrheitet hat sich der schon länger angestrebte Generationswechsel in der Verwaltung. Wir haben im letzten Jahr sechs neue Kollegen eingestellt. Das war für mich als Neuling ein riesiger Brocken vor der Brust.

Welches Durchschnittsalter hat ihre Verwaltung jetzt und denken die Neuen auch jünger?

Es liegt bei circa 46 Jahren. Zu den Zusammenhängen, die unsere dienstälteren Kollegen haben, sind jetzt frische Ideen dazugekommen. Letztlich macht es der gesunde Mix zwischen Erfahrung und neuen Perspektiven.

Welche eigenen Vorhaben konnten Sie bereits umsetzen?

Wenn wir auf meinen Wahlflyer schauen, ist bereits einiges abgehakt. Ganz vorn steht die Kommunikation und Transparenz: Gemeinderatssitzungen haben bereits in den Ortsteilen stattgefunden. Es gibt Kita- und Schulleiterrunden. Wir haben eine neue Website und den Gemeindeboten umgestaltet. Wir haben auch mit neuer Servertechnik die Voraussetzung für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes geschaffen. Nicht zuletzt haben wir den Unternehmerstammtisch gestartet und einen Mangelmelder auf der Website geschaltet.

Ein Jahr ist schnell vorbei. Welche Ziele müssen Sie korrigieren?

Ziele korrigieren muss ich nicht, aber sie anpassen und zeitlich anders planen. Bürokratie ist ein großes Thema. Gesetze und Regularien sollten in Deutschland noch einmal neu gedacht werden. Wir sind im Verwaltungshandeln viel zu kompliziert.

Was fällt Ihnen da als Erstes ein?

Am häufigsten fällt mir das beim Gemeingebrauch des Zwochauer Sees auf. Zwischen dem Ansatz, diesen einfach freizugeben und den gesetzlichen Vorgaben mit dem Natur- und Vogelschutz, liegen Welten. Vieles davon auszuräumen hat nun ein Jahr gedauert und jetzt versuchen wir, für die Bürger der Gemeinde eine lokale Badestelle zu schaffen.

Zur Person Steve Ganzer ist 34 Jahre alt, verheiratet und zweifacher Vater. Vor seinem Amtsantritt war er bereits seit 2019 im Gemeinderat Wiedemar aktiv, zunächst als Mitglied und später als stellvertretender Bürgermeister. Der frühere Polizeibeamte ist Vorsitzender des Wiedemarer CDU-Ortsverbandes, Mitglied der Jungen Union und Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU (KPV). Steve Ganzer wohnt mit seiner Familie in Kölsa.

Hat das Amt Ihren Alltag verändert?

Man muss die Balance finden. Zum einen als Bürgermeister präsent sein und trotzdem eine Familie haben. Die Bevorzugung des einen hat immer Konsequenzen für das andere.

Sie sind mit großem Tatendrang gestartet. Haben die langsamen Mühlen der Verwaltung Ihre Ambitionen gestoppt?

Nein. Meine Ambitionen sind nicht gebremst. Ich sehe einiges fachlich anders und differenzierter, doch ich habe weiterhin genug Ideen, die ich umsetzen will.

Gibt es bereits eine Entscheidung, die sie nicht noch einmal so treffen würden?

Das Bürgermeisteramt ist ein Lernprozess. Ich würde meine Entscheidung wieder so treffen, aber etwas optimierter.

Ein Beispiel.

Zu Beginn habe ich im Zuge der Lockdowns Entscheidungen knallhart entlang der Corona-Schutzverordnung getroffen. Das Leben hat jedoch viele Facetten und ein Jahr später würde ich vieles menschlicher betrachten. Was zur kritischen Infrastruktur gehört und was nicht ist oftmals im Detail eine schwierige Beurteilung.

Sie sagten einmal, Ihr politisches Engagement beruht auf dem schlechten Abschneiden der CDU zur Bundestagswahl 2017. Und dieser September?

Das Wahlergebnis ist sehr frustrierend. In Wiedemar lag die CDU bei etwa 21 Prozent. Die AfD kam auf teilweise bis auf 40 Prozent. Das war schon sehr erschreckend. Ich würde es aber nicht auf die Arbeit in der Kommune herunterbrechen. Das hat eher bundespolitische Ursachen. Es war ein sehr personifizierter Wahlkampf.

Von Mathias Schönknecht