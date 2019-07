Delitzsch

43 Jahre im Dienst, doch das war auch für Klaus Kabelitz einzigartig. Der frühere Delitzscher Polizeichef erinnert sich noch gut an die Notlandung des US-Helis. „Es war ein Highlight, in dem Sinne, dass es große Aufmerksamkeit erzeugte, aber letztlich nicht viel passiert ist“, sagt Kabelitz, der sich seit gut zwölf Monaten im Ruhestand befindet.

Klaus-Dieter Kabelitz, damals Revierleiter der Polizei in Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch

Dabei war für die Beamten zunächst unklar, was mit dem Helikopter geschehen ist, erklärt der Erste Hauptkommissar außer Dienst. Vom Flughafen habe das Revier nur die Informationen bekommen, dass der US-Hubschrauber vom Radar verschwunden sei und sich nahe Delitzsch befinden müsse. „Wir sind dann mit großer Besatzung rausgefahren, um zu sehen, wo er ist“, sagt Kabelitz.

Knapp über dem Stadtgebiet

Darauf, dass es sich um eine ernste Situation gehandelt hat, weisen mehrere Tatsachen hin: Zum einen flog der Hubschrauber relativ knapp über das Stadtgebiet von Delitzsch hinweg, zum anderen war es eine Notlandung. Und dass Militärmaschinen durchaus abstürzen können, zeigen aktuell die tragischen Fälle bei der Bundeswehr, erklärt Kabelitz.

Wie ernst es tatsächlich vor einem Jahr war, könne er nicht sagten. Aus polizeilicher Sicht sei allerdings mit dem Schlimmsten zu rechnen gewesen. „Ich war heilfroh, dass er gelandet war, ohne das etwas Ernstes passiert ist“, erinnert sich Kabelitz. Besonders in Erinnerung sei ihm der Umgang der US-Soldaten mit der Situation geblieben: „Ich fand es schön, wie locker – auch unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben – die Amerikaner sich verhalten haben.“ Dies habe Vertrauen untereinander aufgebaut. Beeindruckt war Kabelitz zudem, wie die US-Soldaten das Ersatzteil mit einem zweiten Helikopter gebracht und vor Ort ausgetauscht haben.

Der notgelandete Hubschrauber auf dem Feld bei Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Die Notlandung hatte ein Nachspiel für den Revierleiter – im positiven Sinne. „Den Artikel habe ich noch zu Hause“, sagt Klaus Kabelitz. Denn das US-Militärmagazin „Stars and Stripes“ meldete sich bei ihm, um Hilfe bei der Recherche zur Reportage über den in einem „eastern German field“ (ostdeutschen Feld) gestrandeten Helikopter zu erhalten. Da die Geschichte durch verschiedene Medien ging, waren die amerikanischen Redakteure auf Kabelitz aufmerksam geworden. Zitiert wurde er im Artikel als „ Delitzsch police chief“.

Die Besatzung des bei Delitzsch gestrandeten US-Militärhubschraubers bei der Schadensanalyse. Quelle: Wolfgang Sens

Ein in etwa vergleichbares Erlebnis mit einem Fluggerät hatte Kabelitz während seiner Anfangsjahre in Eilenburg, erzählt er. Damals handelte es sich allerdings um ein Kleinflugzeug. Als es am Boden war, sei eine Frau mit ihrem fünfjährigen Sohn ausgestiegen und habe erklärt, es sei bereits die vierte Notlandung im letzten halben Jahr gewesen. „Ich dachte nur, irgendwas stimmt doch hier nicht.“

Leicht bekleidet vorm Helikopter

Tom Klöpzig nutzte das ungewöhnliche Motiv. Der aus Delitzsch stammende Fotograf war mit Burlesque-Model und Poleart-Akrobatin Cara Julienne für ein Foto-Shooting in Nordsachsen unterwegs. Ursprünglich hatten sie sich ein Mohnfeld nahe Beerendorf als Hintergrund ausgesucht. Als sie erfuhren, dass in der Nähe ein US-Helikopter und amerikanische Soldaten sind, machten sich beide umgehend auf den Weg zum Notlande-Platz im Rapsfeld. „Als wir ankamen, zogen wir schon Blicke auf uns und als sich Cara dann etwas leichter bekleidet dort hinstellte, stoppte die Arbeit am defekten Hubschrauber plötzlich“, sagte Klöpzig vor gut einem Jahr. „Die Amerikaner hat es gefreut. Sie waren dann etwas abgelenkt von ihren Reparaturarbeiten.“

Im Nachhinein meldeten sich dann sogar einige der US-Soldaten bei Cara Julienne, erzählt die junge Frau heute. „Sie haben mich über die sozialen Medien angeschrieben: ,Hi, wir haben dich gesehen. Das war cool’.“

Der LVZ-Bericht bescherte Klöpzig ungeahnte Aufmerksamkeit. Noch am Vormittag der Veröffentlichung hatten mehrere Medien, unter anderem der Mitteldeutsche Rundfunk und das ZDF, bei ihm angefragt, um darüber zu berichten, erzählt der Fotograf. „Es war etwas Außergewöhnliches.“ Auch auf seinem Facebook-Kanal postete Klöpzig die Fotos. Es habe viele Reaktionen darauf gegeben – sowohl positive als auch negative, sagt er. Ein Großteil habe zudem nicht geglaubt, dass der Helikopter wirklich auf dem Feld stand, sie gingen von einer Fotomontage aus. Doch der 34-Jährige hatte lediglich das Absperrband aus der Aufnahme retuschiert.

Fotos von Tom Klöpzig (Fotografie mit Herz). Auf dem Foto Burlesque-Model und Poleart-Akrobatin Cara Julienne vor dem notgelandeten Heli in Beerendorf bei Delitzsch. Quelle: Tom Klöpzig/Fotografie mit Herz

Die mediale Aufmerksamkeitswelle sei danach jedoch recht schnell wieder abgeebbt, sagt Klöpzig. Aktuell leben und arbeiten beide in Leipzig. Klöpzig konzentriert sich auf die Hochzeits- Porträtfotografie. Cara Julienne tritt vor allem in Burlesque- und Pole-Art-Shows auf.

Der Fotograf ist im Internet unter www.tom-kloepzig.jimdo.com, das Model unter www.cara-julienne.com zu finden.

Von Mathias Schönknecht