Dieser Urlaub in Ischgl wird der Familie aus der Gemeinde Krostitz sicher für immer in Erinnerung bleiben. Der Familienvater und Handwerksmeister will seinen Namen nicht öffentlich machen, aber er ist bereit, mit der LVZ darüber zu sprechen, wie er diese Zeit erlebte.

Anreise und Ausgangssperre

Für die Familie des 62-Jährigen ist der Skiort im Westen Österreichs seit vielen Jahren Winterreiseziel. „Als wir losfuhren, war die Corona-Sache auch noch nicht so öffentlich. Aber dort bekamen wir schnell damit zu tun“, so der Krostitzer. Die Tochter war sogar nachgereist, kam erst mittwochs an. „Aber da durften schon nur noch jeweils vier Mann in die Skilift-Gondel und alle Apres-Ski-Böden waren geschlossen.“ Schon am Dienstag, dem 10. März, war die Schließung der Après-Ski-Lokale in Ischgl bekanntgegeben worden. Dann ging’s Schlag auf Schlag: Beendigung des Skibetriebs, Ankündigung der Ausgangssperre.

Ansteckungs-Vermeidung

So reiste auch die Familie des Krostitzers zwei Tage eher als geplant ab. „Im Hotel war uns dringend geraten worden: Seht zu, dass ihr rauskommt. Uns kamen da schon die Fahrzeuge der Miliz entgegen“, erinnert sich der Krostitzer. Die Tochter hatte dann im Auto über die Gefahren gegoogelt. Deshalb bog die Familie von der Autobahn nicht nach Hause, sondern zum Leipziger St. Georg ab. „Wir wollten doch niemanden anstecken.“

Verzögerte Reaktion

Doch dort waren die Krostitzer noch abgewiesen worden. „Auch beim nordsächsischen Gesundheitsamt hieß es: Wenn sie nichts merken, können sie arbeiten“, erzählt der Krostitzer. „Ich bin dann aber lieber selbst in Quarantäne gegangen. Die Familie, Mitarbeiter in der Firma, die Kunden – alle auf Abstand.“

Er hatte sich nur schlapp gefühlt. Die Tochter bekam ärgere Symptome wie Schüttelfrost. Bei ihr wurde daraufhin der Test gemacht und Corona diagnostiziert. Sie lag drei Wochen flach. Nach ihrer Diagnose war auch für die Familie weitere Quarantäne angeordnet worden. „Nach den 14 Tagen hätte ich wieder arbeiten dürfen. Aber da wollte ich wenigstens einen Test. Schließlich komme ich auch mit Pflegeheimen in Kontakt.“ Dieser Test war positiv. Auch Antikörper wurden festgestellt. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mich nicht gleich selbst isoliert hätte. Am Anfang war das alles noch nicht so mit dem Abstand halten und so weiter. Aber ich wollte nicht raus. Das war mir zu heikel.“ Es sei verständlich, dass die Behörden erst einmal nicht strikt reagierten. „Wir hatten doch die Maßnahmen in China belächelt, hatten auch in Ischgl noch Witze gemacht.“ Als dann später aber eine weitere Quarantäne-Verlängerung sein sollte, war er „richtig sauer“.

Erster Fall in Nordsachsen

Der erste Fall Nordsachsens war ebenfalls in der Gemeinde Krostitz aufgetreten. Er wurde am 12. März gemeldet. Laut Gesundheitsamt handelte es sich um einen Mann, der ebenfalls aus Tirol zurückgekehrt war. Die Ehefrau und die beiden Kinder hatte sich jedoch nicht angesteckt. Sie mussten vorsorglich zwei Wochen Quarantäne halten.

Seit 8 Tagen ist in Nordsachsen kein Corona-Fall mehr gemeldet. In Ischgl ist der Tourismusbetrieb wieder aufgenommen. Die Familie des 62-jährigen Krostitzers hatte schon für 2021 reserviert. Auch wenn noch nichts entschieden ist: Wenn möglich, geht’s auf die Piste. Apres-Ski-Partys wie früher sind aber eher unwahrscheinlich.

