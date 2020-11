Ein Licht im Advent: Rackwitzer Radiosender wirbt für Liam

Die LVZ ruft 2020 wieder zur Aktion „Ein Licht im Advent“ auf. In Delitzsch soll dieses Jahr dem kleinen Liam, der an einer seltenen Erkrankung leidet und seiner Familie ein Urlaubstraum erfüllt werden. Ein örtlicher Radiosender ist auf die Rackwitzer aufmerksam geworden und will helfen. Und die ersten Spenden sind auch bereits eingegangen.