Bad Düben

Janine Wendel ist gerührt von der großen Resonanz auf die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ für ihre Familie. Schon 7046 Euro sind zusammengekommen. Die Spenden sollen ihrem Mann Dirk mehrfach im Jahr eine helfende Kältetherapie oder andere Behandlungen ermöglichen. „Wir sind dankbar und überrascht, wie viele Menschen daran Teil haben, anders kann man es nicht in Worte fassen.“ Seit über einem Jahr leidet der Familienvater an Rheuma, zwei Jahre voller Belastungen liegen hinter der Bad Dübener Familie. Seit zwei Wochen ist Dirk Wendel nun bei der Reha, um seine Rheumaschmerzen zu lindern. Das Ehepaar ist seit 21 Jahren zusammen und war noch nie so lange getrennt. Sie telefonieren täglich, Janine liest ihm die Artikel aus der LVZ vor und berichtet von den vielen Reaktionen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis.

Corona Infektion als weitere Belastung

„Wir wurden von vielen Seiten angesprochen“, erzählt Janine Wendel. Die meisten wussten nicht, wie schlimm es dem 49-Jährigen geht und dass sich die Familie auch um Oma Ruth (84) kümmert. Kontakte zu anderen hat die Familie im letzten Jahr drastisch reduziert. „Corona ist für Dirk zeitweise besonders gefährlich gewesen, da sein Immunsystem durch die ganzen Medikamente geschwächt ist. Und natürlich haben wir uns auch um Bruno gesorgt.“ Der 15-Jährige ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und hat seit dem ersten Lebensjahr einen Stent. Dieser musste im letzten Jahr erneuert werden, ein weiterer kam hinzu.

Familie derzeit in Quarantäne

Sohn Bruno hat es gerade trotzdem erwischt. Montag war der Coronatest in der Schule positiv. Seitdem ist die Familie in Quarantäne. Janine Wendel hat die dritte Boosterimpfung schon hinter sich, könnte also, da ihr PCR-Test negativ ist, weiterhin den Wocheneinkauf erledigen, wenn sie symptomfrei bleibt. Arne (13) meidet die Gesellschaft seines Bruders. „Dahingehend bin ich froh, dass mein Dirk gerade nicht zu Hause ist, sondern bei der Reha“, Janine Wendel atmet erleichtert durch. Beim täglichen Kaffee fragt Ruth Wendel nach ihrem Sohn. Dirk Wendels Mutter ist dement, hatte letztes Jahr Brustkrebs und wird von der ganzen Familie liebevoll zu Hause in Bad Düben gepflegt.

„Ich sitze hier und warte auf dich“

„Ich komme gerade auch mal zur Ruhe, gönne mir mal eine Gesichtsmaske oder ein Bad“, erzählt die Verkäuferin. Durch die stetige Sorge um ihren Mann ist sie sonst die ganze Zeit angespannt. Jede Nacht schreckt der Bad Dübener hoch, so hat das Ehepaar seit über einem Jahr nicht mehr durchgeschlafen. „Aber abends auf dem Sofa fühle ich mich trotzdem allein, außerdem kommt man auch ins Grübeln und denkt viel nach. Durch die Quarantäne gibt es auch keine Treffen mit Freunden.“ So muntert sie Dirk zumindest am Telefon auf: „Ich sage immer: Hey, ich sitze hier und warte auf dich, was anderes kann ich gerade ja auch nicht machen.“

Weihnachtsstimmung kommt nicht auf

Einen roten Weihnachtsstern hat Janine Wendel am Haus angebracht. Die Kerzen am Adventskranz bleiben aber noch aus. „So richtig Weihnachtsstimmung kommt nicht auf. Ein Baum und all das machen wir erst, wenn Dirk wieder nach Hause kommt“, schildert die 38-Jährige. Gerade ist es noch nicht klar, ob Dirk Wendel Weihnachten zu Hause verbringen wird. „Sollte die Reha verlängert werden, nehmen wir natürlich auch das in Kauf. Weihnachten kann man ja nachfeiern“, sagt sie. Für Dirk Wendel wäre es natürlich sehr hart, zum Weihnachtsfest nicht bei seiner Familie zu sein.

Die Feiertage verbringt Familie Wendel in der Regel eher ruhig mit gutem Essen. Das Krippenspiel, Kartoffelsalat mit Bockwurst und die Bescherung gehören zu Heiligabend dazu. „Oh, ich werde die Salate von meiner Mama dieses Jahr vermissen“, räuspert sich Janine, „sie macht immer zwei: Kartoffelsalat und Fischsalat. Aber mit der Quarantäne und den Umständen werden wir dieses Jahr wohl nur zu fünft sein“. Da Dirk Wendel begeisterter Angler ist, gibt es neben der Gans an den Feiertagen sonst auch immer Backfisch.

So läuft die Reha in Bad Brambach

Bei der Reha geht es für Dirk Wendel ins Wasser. Täglich gibt es ein Radonbad, welches die Schmerzen bisher nur in den Beinen etwas lindert. Nordic Walking geht noch nicht. Beim Versuch wurde der Bad Dübener von einem 78-Jährigen überholt, er ist zu langsam für die Gruppe, die fast nur aus Seniorinnen und Senioren besteht. Die Tanztherapie hat er abgewählt. „Er ist doch so schüchtern“, lächelt Janine Wendel. Dafür gibt es unter anderem Wassergymnastik, ein spezielles Massagebett und auch eine Schlaftherapie. Das alles hilft Dirk Wendel, weniger Schmerzmittel zu brauchen.

Bei der Reha in Bad Brambach nimmt Dirk Wendel täglich Radonbäder, die zur Schmerzlinderung dienen sollen. Quelle: Dirk Wendel

„Manchmal ruft er mich am Mittag an, erzählt, dass er sechs Stunden durchgeschlafen hat und sagt total freudig: ,Ich musste heut noch kein Tilidin nehmen.’ Das macht natürlich Hoffnung“, erzählt Janine Wendel. In der Nacht geht es ohne das Medikament aber nicht, da er sonst vor Krämpfen und Schmerzen nicht zum Schlafen kommt. Es gibt aber auch die Tage, an denen die Hände so sehr schmerzen, dass Dirk Wendel das Telefon kaum halten kann.

Neue Behandlungsmethoden warten auch schon in der Heimat. Jemand hat sich bei Janine gemeldet, hat die gleiche Rheuma-Art und erzählt von Medikamenten, die besser helfen sollen, das wollen sie zeitnah mit Dirk Wendels Arzt besprechen. Ein Freund aus dem Fußballbereich kennt einen Physiotherapeuten, dessen Chef sich auf Rheumabehandlungen spezialisiert hat. „Alles um viele Ecken, doch genau das haben wir uns gewünscht“, fasst Janine die Unterstützung zusammen. „Wenn er wieder zu Hause ist, müssen wir die vielen Ratschläge und Hinweise, die wir erhalten haben, erst einmal ordnen und betrachten, was für Dirk in Frage kommt“, beschreibt sie dankbar. Dirk Wendels Arbeitskollegen haben sich bereits über Kältekammern in Leipzig und der Umgebung informiert und ihm ein Päckchen mit Schokolade und lieben Grüßen zur Reha geschickt.

Das ist der Inhalt des Päckchens, das die Arbeitskollegen von Dirk Wendel ihm zur Reha geschickt haben. Er weiß, dass sein Arbeitgeber hinter ihm steht. Quelle: Dirk Wendel

Dankbarkeit

Dirk Wendel hat seiner Frau ein Bild mit der Schokolade aus dem Päckchen geschickt, dazu hat er geschrieben: „Meine Kollegen denken an mich“. Janine Wendel spricht ganz überschwänglich und engagiert von ihrem doch stressigen Leben. Aber ihre Stimme wird ruhig, als sie erzählt, dass Dirk bei dem Anblick des Päckchens sogar eine Träne verdrückt hat. Er weiß auch, dass sein Arbeitgeber Profiroll hinter ihm steht, was ihm weiterhin Kraft gibt.

Ein Brief vom Evangelischen Schulzentrum in Bad Düben hat Dirk Wendel auch zu Tränen gerührt. Sohn Arne besucht dort die 7. Klasse. „Von wie vielen Seiten und wie vielfältig die Unterstützung kommt, macht uns immer wieder sprachlos“, Janine Wendel ist gerührt. Beim Lesen der Ausgaben der LVZ treibt es auch ihr Tränen in die Augen: „Das ist verrückt, wenn man liest, wie viele Leute uns helfen wollen, wenn man Namen liest, die man meistens gar nicht kennt.“ Ihr verschlägt es immer wieder die Sprache.

So kann man für die Bad Dübener Familie spenden.

Von Juliane Staretzek