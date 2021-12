Ein Pflegedienst zieht ins Palais des Delitzscher Ostens ein

Delitzsch

Durch die bodentiefen Fenster geht der Blick vom Aufenthaltsraum nach draußen. Die Küche drinnen ist tatsächlich rosa geworden. Da konnten die Mitarbeiterinnen beim Awo-Pflegedienst Delitzsch ihren Farbvorlieben endlich mal freien Lauf lassen. Viola Wolfgramm, die den Mobilen Pflegedienst der Awo in Delitzsch leitet, ist die Freude beim Rundgang durch die neue Station anzumerken: Büros, Vorbereitungsräume, Aufenthaltsraum, Umkleide, Archiv. Hier hat alles das passende Format.

Größer als das alte Domizil in der Dübener Straße ist das neue gar nicht. „Aber hier hatten wir die Möglichkeit, die Grundrisse mitzubestimmen. Wir hatten uns alle zusammen überlegt, wie wir die ideale Pflegestation einrichten wollen“, erzählt Viola Wolfgramm. Dabei hatte sie die Kündigung der Räume nach einem Eigentümerwechsel am alten Standort erstmal wenig freudig überrascht. „Es ist einfach so viel zu bedenken. Aber alle haben da mitgemacht.“ An einem Wochenende wurde gepackt, am Montag letzte Vorbereitungen getroffen, am Dienstag ging es am neuen Standort los.

Glücklicher Zufall, dass gerade in der Beerendorfer Straße das Wohn- und Geschäftshaus Beerendorfer Palais entstand und die passende Fläche frei war. Gegenüber dem nicht weit entfernten, aber etwas abseits gelegeneren alten hat der neue Standort weitere Vorteile: Er befindet sich nun im wiederbelebten Stadtteilzentrum des Delitzscher Ostens. Hier kommt so mancher hereinspaziert und lässt sich beraten. Einige Patienten gibt es direkt im altersgerecht gebauten Haus. Ärzte, Physiotherapie, Sanitätshaus sind Nachbarn.

Kaum Fluktuation

Der Awo-Pflegedienst ist nur noch in Delitzsch selbst unterwegs. Teildienste sind weitgehend abgeschafft. Es gebe kaum Fluktuation im aktuell 22-köpfigen Delitzscher Team, kann Personalleiter Marian Geidel, der beim Verband Nordsachsen für insgesamt 500 Beschäftigte zuständig ist, feststellen. Nur für eine Mitarbeiterin, die in den Ruhestand ging, wird derzeit Ersatz gesucht.

Von Heike Liesaus