Nordsachsen

Deutschland im Ausnahmezustand. Aber wie lange hält das Corona-Virus die Menschen noch in Atem? Unter welchen Bedingungen wird das Leben nun fortgesetzt? Wann tritt welche Normalität wieder ein? Fragen über Fragen. Wir haben versucht, einige davon mit dem nordsächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt (34) anzusprechen.

Welches sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus der Erklärung der Bundesregierung?

Marian Wendt: Es gibt Geschlossenheit und ein klares Zeichen, dass wir die Bedingungen lockern wollen. In der Abwägung zwischen Gesundheit und Lockerungen für Handel und Wirtschaft haben wir einen gangbaren Weg gefunden. Allen Interessen können wir leider nicht gleichzeitig gerecht werden.

Die Menschen erwarten klare Ansagen, wie lauten die?

Alle Geschäfte bis 800 Quadratmeter können wieder öffnen. Wir werden auch die sächsischen Eigenheiten beenden, denn auch die Baumärkte können öffnen. Es gibt keine Ausgangs-, sondern nur noch Kontaktbeschränkungen. Die Schulen öffnen langsam wieder und es wird Abschlussprüfungen geben.

Sind das positive Signale in Richtung Normalität oder mehr? Die Bundeskanzlerin sprach von einem zerbrechlichen Zwischenerfolg ohne viel Spielraum.

Das ist kein endgültiger Durchbruch. In zwei Wochen werden wir wissen, wo wir stehen. Alle müssen weiter sehr diszipliniert mitziehen. Sonst werden die Dinge wieder zurückgedreht.

Wie lange wird uns das Virus in dieser Form noch einschränken?

Insgesamt ist es ein Schritt zu einer neuen Normalität. Wir müssen lernen, Hygiene und Verhaltensweisen zu verändern. Ich rechne mit Einschränkungen bis Jahresende, was beispielsweise Reisen anbelangt. Großveranstaltungen sind bis Anfang September abgesagt. Die Folgen beispielsweise im Gesundheitssystem, in der Wirtschaft, Produktionsverlagerungen und die globale Ausrichtung werden uns noch Jahre beschäftigen.

Geschäfte bis 800 Quadratmeter können wieder öffnen. Wie viel Entlastung bringt das in Nordsachsen?

In Nordsachsen gibt es viele solcher Geschäfte, der überwiegende Anteil ist kleinflächiger Handel. Heißt, es ist fast alles wieder offen ab Montag, zumal Bau- und Gartenmärkte unabhängig von der Größe öffnen dürfen.

Schulen und Kitas waren ein weiteres Streitthema, bleibt es das nun?

Ich begrüße es, wenn schnell alle wieder in Kitas und Schulen dürfen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Belastung in manchen Familien ist sehr groß. Da müssen wir komplett neu denken und beispielsweise über kleinere Gruppen nachdenken. Wichtig für mich sind in erster Linie die Abschlussklassen.

Wäre es nicht konsequenter, Masken grundsätzlich anzuordnen als nur in Handel und ÖPNV zu empfehlen?

Ja, ich denke eine Maskenpflicht für gewisse Bereiche ist sinnvoll. Andere Länder machen das vor. Wenn wir genügend Masken beschaffen können, wird das kommen. Viele Unternehmen, auch in Nordsachsen, stellen um und nähen bereits.

Sind die 16 Bundesländer nicht viel zu unterschiedlich in sämtlichen Bereichen organisiert und aufgestellt für einheitliche Regelungen?

Es muss gewisse Standards geben in allen Ländern. Auch, was die Öffnung von Schulen anbelangt. Aber jedes Land muss auch seine eigenen Regeln und Kriterien haben. Ferien- und Prüfungstermine sind unterschiedlich und Sachsen ist bisher von der Pandemie auch anders betroffen als beispielsweise Bayern. Dies kann unseres föderales System berücksichtigen.

Unerträglich viele Forscher, Wissenschaftler und Fachleute verwirren und verunsichern mit ihren unterschiedlichen Meinungen und Aussagen. Die Krise hat zudem viele Propheten und Besserwisser hervorgebracht. Wem vertrauen Sie? Was empfehlen Sie verunsicherten Menschen?

Entscheidend ist für mich, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Ich schaue jeden Tag auf die Seite www.divi.de. Dort gibt es die aktuellen Zahlen und Informationen über die Belegung von Intensivbetten, das ist für mich ein wichtiger Indikator über die Belastung des Gesundheitssystems. Ich informiere mich auch beim Robert-Koch-Institut.

Wie halten Sie Kontakt zu den Menschen in Nordsachsen?

Persönliche Termine finden natürlich derzeit kaum statt, auch ich arbeite meist im Home-Office. Noch mehr als früher telefoniere ich jetzt sehr viel mit Bürgern und Unternehmen aus dem ganzen Landkreis. Dazu kommen zahlreiche E-Mails und auch direkte Fragen in den sozialen Medien. Per Facebook live erreiche ich jeweils bis 1000 Leute, da habe ich einen guten Austausch und fühle ich mich gut informiert.

Wie beurteilen Sie die Situation in Nordsachsen?

Sehr stabil, die Menschen sind diszipliniert. Die Versorgungslage ist gut.

Was hören Sie von den Menschen in Ihrem Wahlkreis? Was sind die größten Sorgen und Nöte?

Auch Nordsachsen haben Existenzängste, fragen sich, wie lange sie das durchstehen. Deshalb habe ich mich für die Hilfsprogramme eingesetzt. Jeder kann sich immer an mich wenden und ich unterstütze bei der Beantragung. So hat mich eine Friseurmeisterin angerufen, die seit 1990 ihr Geschäft hat. Ich konnte ihr vermitteln, wie sie an die Soforthilfe des Bundes kommt. Das haben wir online erledigt, innerhalb von fünf Tagen hatte sie das Geld.

Sie haben am Donnerstag auch mit Michael Kretschmer telefoniert. Was haben Sie mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen besprochen?

Wir reden über sämtliche aktuelle Fragen. Rettungsprogramme für Kommunen waren ein Thema. Wie können wir den Gemeinden helfen, wie können Kommunen Steuer-Verluste ausgleichen.

Kultur, Wirtschaft, Gastronomie, Sport – Deutschland steht still. Wie viel Optimismus haben Sie für die Zeit danach?

Ich bin gläubiger Christ und davon überzeugt, dass wir zu einem geordneten Leben zurückkommen. Der jetzige Schritt ist ein positives Zeichen in diese Richtung. Wir wollen alle bald wieder Kultur und Fußballspiele erleben, ins Kino gehen, zusammen sein. Aber das wird auch Unterstützung und Zeit brauchen. Viele Unternehmen denken um und orientieren sich neu, auch das hat beeindruckend zugenommen. Zusammenhalt, Verständnis und das gegenseitige Miteinander sind wichtig, dann können wir gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Hat Corona auch die Flüchtlingskrise erledigt? Davon ist fast gar nichts mehr zu hören.

Das Thema Migration bleibt aktuell. Erdogan spielt weiter mit dem Schicksal von Menschen. In Griechenland sind die Zustände katastrophal, das dürfen wir nicht vergessen. Der Hass in der Gesellschaft ist jedoch abgeebbt. Die Menschen informieren sich sachlicher und stärker in öffentlich-rechtlichen Medien sowie in Tageszeitungen.

Wie hat Corona Ihren Arbeitsalltag verändert?

Um 180 Grad. Ich bin leider nicht mehr viel unterwegs und mit Menschen in Kontakt, alle Mitarbeiter arbeiten im Home-Office, ich bin aktuell 23 Stunden zu Hause, halte mich an die Ausgangsbeschränkung. Alles erfolgt von früh bis spät online oder per Telefon.

Sie wollten 500-Euro-Einkaufsgutscheine verteilen, die dem örtlichen Handel zugute kommen. Was ist daraus geworden?

Die Idee ist gut angekommen. Der Handelsverband ist interessiert. Die Gutscheine müssen natürlich steuerfrei sein. Die Sparkasse bietet die Plattform dafür, könnte Online-Gutscheine ausdrucken.

Wie geht es Ihnen? Haben Sie ausreichend Toilettenpapier gebunkert? Fehlt es Ihnen an etwas?

Ich bin gesund, mir geht es gut, kann alles einkaufen und bin bestens versorgt. Auch wenn es natürlich anfänglich ungewohnt ist, an den Haltelinien im Supermarkt zu warten. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich einmal nicht meine Lieblingswurst bekomme, wo gleichzeitig andere Menschen an diesem Virus sterben. Die Menschen, für die ich einkaufe, haben auch dafür Verständnis.

Was möchten Sie den Nordsachsen sagen?

In erster Linie möchte ich mich bei ihnen bedanken, für ihren Beitrag in dieser schwierigen Zeit. Und ich möchte sie bitten, positiv nach vorne zu sehen. Gehen Sie bewusster mit sich und Ihren Mitmenschen um, stehen Sie zusammen und machen Sie weiter so mit. Dann gehen wir gestärkt aus der Krise hervor.

Von Frank Pfütze