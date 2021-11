Ein Verletzter bei Unfall auf B184 zwischen Delitzsch und Brodau

Delitzsch

Zu einem Unfall kam es am Montagvormittag auf der B 184 in der Nähe von Brodau. Der 88-jährige Fahrer eines VW Golf verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete an einem Baum.

Rettungshubschrauber gelandet

Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei eilten vor Ort. Der 88-Jährige war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt war ebenfalls gelandet. Die Strecke war bis nach Mittag für Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden ist noch nicht zu beziffern.

Von lis