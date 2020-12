Ein bisschen Weihnacht auf dem Delitzscher Wochenmarkt

Delitzsch

Der Markt ist da, der Baum auch. Könnte da vorm Delitzscher Rathaus vielleicht so eine winzige Idee von Weihnachtsmarkt aufkommen? Um die mit roten Kugeln und mit Lichtern geschmückte Tanne gruppieren sich die Verkaufsstände. Weihnachtliches Rot zeigt immerhin auch die Gulaschkanone. Auch der rot-weiße „Tiroler Bauernstandl“, wo es Bergkäse, Kaminwurzen und Speck gibt, passt noch ins Farbkonzept. „Ja, früh war’s richtig stimmungsvoll“, sagt Silke Kuschka, die gemeinsam mit Matthias Radke ihren Stand „Big Schnitzel“ seit Januar regelmäßig auf dem Delitzscher Wochenmarkt aufbaut. „Wir halten durch“, erklären die beiden. Nur einige Wochen während des strengen Lockdowns im Frühjahr konnten die Eilenburger so wie die anderen Händler nicht hier sein. Aber nun ist Wochenmarkt auch Grundversorgung. Silke Kuschka hat ein kleines Vintage-Regal aufgebaut. Darauf sind weihnachtliche Gestecke und Deko zu entdecken. Die hat sie extra noch gebastelt.

Abstand ist kein Problem

Back- und Wurstwaren, Gemüse und Obst, die Textilhändler und der mobile Uhrmachermeister sind unter anderem ebenfalls da. Besonders an den Donnerstagen ist der Wochenmarkt gegenüber vergangenen Jahren jetzt gut gefüllt, sind mehr Stände aufgebaut. „Es wäre schön, wenn noch mehr Leute kommen“, stellt Matthias Radke fest. Der gefragte Abstand ist von den Besuchern hier jedenfalls sehr gut einzuhalten. Gedränge gibt es hier nicht. Der Wochenmarkt kämpft gegen das Problem, am Ende der Delitzscher Einkaufsmeile zu liegen und nicht mittendrin. Dafür bietet jetzt aber der mit den schönen Renaissance-Häusern umstandene Platz halt das kleine Open-Air-Erlebnis beim Einkauf, jedenfalls für diejenigen, die dienstags zwischen 8 und 14 Uhr dafür Zeit haben. Die erfolgreich entwickelten Delitziös-Abendmärkte sind in diesem Jahr schon vorbei.

Von Heike Liesaus