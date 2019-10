Ein kleines Wolfsrudel gehört zur Delitzscher Nachbarschaft

Delitzsch

Der Wolf ist da. Auch in der Region Delitzsch. Günter Müller ist Jäger. Er sieht die Tiere oft in seinem Revier. Deshalb interessierte ihn der Info-Abend „Nachbar Wolf – 19 Jahre Erfahrung mit Wölfen in der sächsischen Kulturlandschaft“, der am Donnerstag in der Außenstelle des Delitzscher Landratsamtes stattfand: „Ich will doch wissen, was gemacht wird.“

Wolfsrudel in Nordsachsen

Seit 2017 ist ein Wolfspaar mit Nachwuchs im Bereich des ehemaligen Tagebaus Südwest unterwegs. Es findet in der Wildnis rund um die neuen Seen Rückzugsorte. 2018 gab es zum ersten Mal Nachwuchs, eventuell auch 2019. Es gibt keinen festen Platz, der einem Rudel zugeschrieben werden kann, sondern ein Revier, das sich über viele Quadratkilometer erstreckt. Im Landkreis sind weitere Rudel in derDübener Heide bei Authausen, in der Dahlener Heide und eventuell auch ein viertes im Wermsdorfer Forst heimisch.

Herdenschutz überall nötig

Vanessa Ludwig, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle Wolf, erläuterte Zusammenhänge: Der Wolf, der lange in großen Teilen Europas ausgerottet war, kehrt zurück, seitdem er in den 1970er-Jahren unter Schutz gestellt wurde. In Mitteleuropa herrscht eine hohe Wilddichte, findet er gut Nahrung; Rehe, Rotwild und Wildschweine.

Das Problem: Hier gibt es auch Nutztiere, die in Gehegen und auf Weiden gehalten werden. Sie sind noch leichtere Beute für Isegrim, wenn er die Umfriedungen überwinden kann. „ Herdenschutz sollte überall eingerichtet werden“, so der Herdenschutzbeauftragte Ulrich Klausnitzer, der auch zeigte, wie Umfriedungen konstruiert sein sollten. Denn letztlich könnten Wölfe auf Wanderschaft inzwischen überall in Deutschland vorbeikommen.

Entschärfung des Konflikts

„Konfliktfrei ist die Wiedereinwanderung nicht“, so Vanessa Ludwig. Das Wolfsmanagement sei da, Differenzen zu entschärfen, durch Ausgleich, durch Monitoring und am Ende auch durch „Entnahme-Maßnahmen“, wenn es gar nicht anders geht. „Das Wohl des Menschen steht letztlich an erster Stelle.“

Inzwischen werden Schutzmaßnahmen zu 100 Prozent gefördert, gibt es eine 24-Stunden-Rufnummer für die Meldung gerissener Tiere. Generell komme der Wolf in unseren besiedelten Regionen zurecht, ohne eine Gefahr für Menschen zu sein. Er gehe ihnen normalerweise aus dem Weg, ist dämmerungs- und nachtaktiv. Aber er flüchte nicht schnell, wenn sich die Wege doch kreuzen, bleibe auch mal stehen, um sich umzuschauen.

Wehrhaftes Schwarzwild

Die Delitzscher scheint der Wolf wenig zu interessieren. Zur Infoveranstaltung kam etwa ein Dutzend Jäger und Tierhalter. So meldete sich auch ein Schafzüchter zu Wort, der auf der Deponie Lissa Tiere weiden lässt. Er hatte Fotos von vor einigen Monaten gerissenen Lämmern dabei. Gemeldet hatte er diese aber nicht. Haltern von Schafen, Ziegen und Gatterwild steht eine Entschädigung zu, wenn sie denn die entsprechenden Schutzvorkehrungen getroffen hatten. „Ich wäre froh, wenn der Wolf bei mir 50 Prozent der Wildschweine holen würde“, sagte einer der Jäger. Doch das Schwarzwild sei wehrhafter und Rehe leider die leichtere Beute.

Auf der Internetseite www.wolf.sachsen.de gibt es Infos zu Begegnungen, Schadensmeldung, Herdenschutz, Vorkommen.

Von Heike Liesaus