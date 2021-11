Delitzsch

Nach einer Attacke auf einen Fahrradfahrer in Delitzsch bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden. Der 40 Jahre alte Radler war am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, den Gerhard-Müller-Weg entlang gefahren, als er plötzlich von einem anderen Mann zum Anhalten veranlasst wurde. Wie die Polizei am Freitag berichtete, habe der Unbekannte den Radfahrer dann unvermittelt mehrmals getreten, so dass der 40-Jährige zu Boden fiel und verletzt wurde. Er musste ambulant behandelt werden. Der Angreifer ging nach der Tat in Richtung Nordplatz weiter.

Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, roter Kinnbart. Er war mit einer dunklen Mütze, einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Der Mann wurde in der Vergangenheit schon im Bereich des Konsums in der Eilenburger Straße gesehen.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von LVZ