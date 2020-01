Einblicke in den Alltag der Erasmus-Schmidt-Schule

Delitzsch

Ein Fahrrad muss verkehrstauglich und komplett in Ordnung sein, denn nur so kann ein Schüler den Weg in die Schule risikoarm bewältigen. Und wo lernen Schüler, wie ihr Fahrrad verkehrssicher ist? – Natürlich in der Schule, zumindest in der Erasmus-Schmidt-Oberschule Delitzsch wird dies im Rahmen des GTA angeboten. Christian Müller ist Lehrer und leitet die AG. „Ich vermittele den Schülern, wie sie ihr Fahrrad instand halten und Probleme lösen können. Ich zeige den Kids, wie sie einen Reifen wechseln und warum Licht und Schutzbleche wichtig sind.“

Am Samstagvormittag präsentierte er seine AG im Rahmen des Tages der offenen Tür. Beim Gang durch die Räume gab es viel zu staunen. Experimente im Chemieraum, Tanzdarbietungen, eine Ausstellung im Kunstraum und mehr zeigten: Die Schule ist bestens ausgestattet, um Lernenden und Lehrenden einen angenehmen Alltag zu bieten. „Wir sind beeindruckt von dem, was wir hier sehen. Die vielen Angebote, die Technik, die Helligkeit, so etwas gab früher bei uns nicht“, staunt das Ehepaar Kolloch-Sube, deren Enkel die Bildungseinrichtung besucht.

Ebenfalls begeistert sind die Eltern von Noah. „Wir suchen eine weiterführende Schule für unseren Sohn und unser Ziel ist es, ihn hier einzuschulen. Der Fahrweg und das Angebot für die Schüler sind für uns ausschlaggebend.“ erklärt die Mutter, während sich Noah von Vanessa Eckert erste Hilfegrundlagen zeigen lässt. Vor allem die Schüler werben am Vormittag für ihre Schule: „Wir sind sehr modern“ erklärt Lara aus der Klasse 10 und Nguyen Due Heang lobt die angenehme Lernatmosphäre ohne Druck: „Unser Lehrer nehmen sich viel Zeit für uns“.

Zur Galerie So wie Schule vielerorts lud auch die Delitzscher Erasmus-Schmidt-Schule zum Tag der offenen Tür ein, um sich künftigen Fünftklässlern vorzustellen.

Egal, ob GTA-Angebote oder Unterrichtsinhalte, die selbstbewussten Schüler und das nette Lehrpersonal vermittelte, dass Schule Spaß machen und abwechslungsreich sein kann. Schulleiter Andreas Hess bestätigt das: „Wir nehmen die Schüler, wie sie sind und finden heraus, was jeder von ihnen besonders kann. Auch Schüler mit Förderbedarf werden bei uns unterrichtet und werden von Schulbegleitern dabei unterstützt. Das gute Schulklima habe ich meinem hervorragenden Team und einer top ausgestatteten Schule zu verdanken“, resümiert er am Vormittag.

Von Anke Herold