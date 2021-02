Einbrecher an der Schladitzer Bucht

Rackwitz

An der Schladitzer Bucht bei Rackwitz ist ein unbekannter Täter am Mittwochvormittag, gegen 9.30 Uhr, in drei Objekte – unter anderem ins Büro der Tauchschule – eingedrungen. Ein Firmenmitarbeiter hatte die Einbrüche bemerkt und die Polizei verständigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der mutmaßliche Täter zudem Zeugen aufgefallen. Das Fahrrad des Mannes war vor dem Fenster eines der Büros abgestellt, aus dem nach ersten Erkenntnissen Bargeld und ein Handy entwendet wurden.

Fährtenhund im Einsatz

Ein Zeuge gab die Personenbeschreibung des Mannes dann an die eingetroffenen Polizisten weiter. Der mutmaßliche Täter konnte jedoch, als er die Polizeibeamten bemerkte, auf dem Fahrrad über eine Grünfläche flüchten. Die Beamten forderten einen Fährtenhund an. Die Suche nach dem Tatverdächtigen sei jedoch bisher ohne Erfolg geblieben, so die Polizei weiter. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Von LVZ