Delitzsch

In der Delitzscher Beethovenstraße sind in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter in ein Bürogebäude eingedrungen. Die Einbrecher durchschnitten die Vergitterung eines Kellerfensters und brachen dieses anschließend auf, berichtete die Polizei. Danach durchsuchten sie in dem Haus mehrere Räume. Sie entwendeten ein Faxgerät, eine Kaffeedose sowie eine Schulterkamera. Zudem nahmen die Täter drei im Außenbereich installierte Wildkameras mit.

Der Stehlschaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen, der Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Von lvz