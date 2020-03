Delitzsch

Unbekannte Täter sind in eine Kindertagesstätte im Birkenweg in Delitzsch eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, hebelten die Einbrecher am Wochenende ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Im Gebäude öffneten sie dann noch gewaltsam die Türen zu mehreren Räumen und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten die Täter laut Polizei zwei Tablet-Computer, einen Tresor mit Schlüsseln, eine externe Festplatte, eine Bankkarte sowie Bargeld.

1000 Euro Sachschaden

Der Stehlschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ