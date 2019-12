Rackwitz

In einem Feriencamp am Schladitzer See bei Rackwitz sind unbekannte Täter gewaltsam in zwei Häuser eingebrochen. Dabei seien zwei Flachbildfernseher gestohlen worden, berichtete die Polizei. Bei vier weiteren Ferienhäusern wurde versucht, gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Die genaue Höhe des Stehlschadens beziehungsweise des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich irgendwann zwischen Sonntag (15. Dezember), 15 Uhr, und Mittwoch (18. Dezember), 10.15 Uhr.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz