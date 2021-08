Einbrecher im Landratsamt in Delitzsch

Delitzsch

Unbekannte Täter sind am Wochenende in der Richard-Wagner-Straße in Delitzsch in eine Garage und in ein Büro des Landratsamtes eingebrochen. Sie entwendeten einen Fahrradanhänger sowie einen geringen Bargeldbetrag, teilte die Polizei am Montag mit. Der Stehlschaden liege im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Weiterhin wurde versucht, die Eingangstür einer daneben befindlichen Firma aufzuhebeln.

Ereignet hat sich die Tat irgendwann in der Zeit zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagabend, 23.10 Uhr.

Von LVZ