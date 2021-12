Delitzsch

Sie kamen in der Nacht: Ein Garagenkomplex irgendwo in Delitzsch. Die Band „Noxic“ hat sich einen der betonierten Unterstellplätze zum Proberaum umgebaut. Dämmung, Kabelleisten und eine Erhöhung für das Schlagzeug. Seit 2009 nutzen sie die Garage. Nie ist etwas passiert. Bis jetzt. Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter den Proberaum mit Gewalt auf. Sie hinterließen nicht nur Sachschaden, sondern stahlen 43 Gegenstände, darunter Gitarren, Schlagzeugteile, Mikros. Der Gesamtschaden: 10 000 Euro.

Finanzieller und emotionaler Schaden

Für die vier Bandmitglieder war es ein Schock. Denn bisher gab es in dem Garagenkomplex keinen Grund zur Sorge. Es sei mehr eine Gemeinschaft unter den Mietern und Besitzern. Viele nutzen die Räume nicht nur als Abstellfläche, sondern für ihre Freizeit. Die Garagennachbarn informierten die Musiker sogar, als sie den Aufbruch am Samstag feststellten. Jetzt rufen die Musiker auf: „Bitte haltet die Augen offen, falls euch irgendwas von den aufgeführten Sachen im Internet oder sonst wo unter die Augen oder in die Hände kommt!“

Lesen Sie auch

Am härtesten hat es vermutlich Florian Tewes getroffen. Die Becken und Beckenständer des Schlagzeugers können wohl am schnellsten zu Geld gemacht werden. Denn mutmaßlich handelt es sich bei dem Einbruch um Beschaffungskriminalität. Anders ist beispielsweise nicht zu erklären, dass teure Gegenstände liegen gelassen und dem Aussehen nach wertvollere mitgenommen wurden, sagt Christian Stoye, der auch für die Partei „Die Linke“ im Delitzscher Stadtrat sitzt. Zudem müssen die Täter gewusst haben, dass es in dieser Garage etwas zu holen gibt.

Einbruch löst große Solidarität aus

Aber auch den anderen Bandmitgliedern geht es nicht besser: „Wir können seit circa zwei Jahren nicht auftreten und nun wird uns auch noch der Rest genommen, der uns geblieben ist“, schreiben sie in dem sozialen Netzwerk Facebook. Unter den gestohlenen Gegenständen seien Gitarren, die bei jedem Auftritt dabei waren. Es seien Instrumente, auf denen die Delitzscher das musikalische Laufen gelernt haben. Neben dem finanziellen Schaden kommt somit auch ein emotionaler hinzu.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein kleiner Trost: Die Band hat eine Musikerversicherung. Das Equipment ist also zu einem Teil abgesichert und die Delitzscher können darauf hoffen, einen Teil des Verlustes ersetzt zu bekommen. Um sich selbst zu helfen, hat die Band zudem alle Netzwerke kontaktiert, sagt Maik Schuchna. Auf Facebook wurde der Aufruf bereits über 160 Mal geteilt. Die Solidarität sei unfassbar, erklärt Schuchna. Es habe sich beispielsweise eine Musikerin gemeldet, die Ähnliches erlebt hat. Sie habe ihre Hilfe für die Schadensregulierung mit der Versicherung angeboten.

Band erhöht die Sicherheitsvorkehrungen

Nach der Anzeige bei der Polizei haben die Bandmitglieder ihren Proberaum erst einmal gesichert und alle übrigen wertvollen Gegenstände fortgeschafft. Jetzt wollen sie ein Sicherungssystem installieren, sagt Alexander Stiehm. Die Überlegungen gehen zu einer Videoüberwachung des Garageninneren.

Eine komplette Auflistung der gestohlenen Gegenstände auf www.noxic.de

Von Mathias Schönknecht