Einbrecher werfen Gully-Deckel in Rackwitzer Diskamarkt

Rackwitz

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags mittels eines Gullydeckels die Verglasung der Eingangstür des Diska-Marktes in der Kömmlitzer Straße von Rackwitz eingeschlagen. Die Polizeidirektion Leipzig gibt die Tatzeit zwischen 3.40 Uhr und 3.45 Uhr an. Nachdem sie die Eingangstür zerstört hatten, brachen die Täter einen Warenträger im Kassenbereich auf und entnahmen mehrere Zigarettenschachteln aus diesem.

Registrierkasse aus Bäckereifiliale gestohlen

Aus einer ebenfalls vor Ort befindlichen Bäckereifiliale entwendeten die Einbrecher zudem eine Registrierkasse. Die Höhe des dabei entstandenen Stehlschadens ist bisher nicht bekannt, teilten die Beamten am Montagnachmittag mit. Der Sachschaden, den die Unbekannten bei dem Einbruch verursacht haben, beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannten Täter wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Von Frank Hörügel