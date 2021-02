Einbruch in Delitzscher Pizzeria

Delitzsch

In Delitzsch sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in eine Pizzeria eingedrungen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die Einbrecher die Eingangstür gewaltsam geöffnet und dann die Geschäftsräume durchsucht. Sie brachen eine Kasse auf und stahlen daraus eine niedrige dreistellige Summe. Außerdem verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Büro, in dem sie ebenfalls das Mobiliar durchwühlten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Polizei ermittelt

Polizeibeamte des Reviers Delitzsch ermitteln nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ