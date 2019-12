Einbruch in Delitzscher Tierheim

Delitzsch

In das Tierheim im Delitzscher Ortsteil Laue wurde eingebrochen. In der Nacht zum Freitag drangen bislang Unbekannte gewaltsam in das Tierheim ein und durchsuchten die Räume. Da das Tierheimteam jedoch durch Einbrüche in anderen Tierheimen in Sachsen bereits gewarnt war, waren keine Wertgegenstände oder Gelder zu holen, der Safe war leer. Die Unbekannten hatten es offenbar auf Geld abgesehen, denn am Futterlager haben sich der oder die Täter nicht bedient. So entstand nach ersten Erkenntnissen wohl nur ein Materialschaden durch den Einbruch. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von Christine Jacob