Podelwitz

Ein Unbekannter ist im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz in ein Geschäftshaus in der Wiederitzscher Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, hebelte der Täter zunächst die Eingangstür auf und drang dann in die Räumlichkeiten einer Firma sowie zweier Praxen ein. In einer Praxis habe er Bargeld gestohlen, nachdem er eine Geldkassette sowie zwei Tresore gewaltsam geöffnet hatte. Die Höhe des Stehlschadens ist noch unklar; der Sachschaden wurde mit etwa 3500 Euro angegeben. Kripobeamte ermitteln nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Ereignet hat sich die Tat zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr.

Von LVZ