Einbruch in Rackwitzer Friseurgeschäft

Rackwitz

Unbekannte Täter sind in ein Friseurgeschäft in Rackwitz eingebrochen. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstag früh haben die Einbrecher ein Fenster zu dem Geschäft aufgebrochen und drangen so in die Räume ein, informiert die Polizeidirektion Leipzig.

Sie entwendeten mehrere Haarschneidemaschinen und verschiedenes Zubehör. Diebstahlschaden entstand im Wert eines oberen dreistelligen Bereiches und Sachschaden von circa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von lvz