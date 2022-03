Einbruch in Tischlerei in Wiedemar

Wiedemar

Zu einem Einbruch in eine Tischlerei kam es in der Nacht zum Sonntag in Wiedemar. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten die Täter einen Zaun aufgebogen und waren so auf das Firmengelände gelangt. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster stiegen sie dann in das Bürogebäude ein, durchsuchten mehrere Räume, öffneten Schränke und Behältnisse und entwendeten schließlich einen Tresor sowie andere Gegenstände.

Tresor bei Landsberg gefunden

Der aufgebrochene Tresor wurde später in Sachsen-Anhalt bei Landsberg gefunden. Zur Höhe des entstandenen Diebstahls- und Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Von LVZ