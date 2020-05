Krostitz/Zschepplin

Zwei Einbrüche wurden am Montag entdeckt, betroffen waren eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Krostitz und ein Hotel in Zschepplin, informierte die Polizei. Kripobeamte haben in beiden Fällen Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl aufgenommen.

Einbruch in eine Bäckerei

Der Einbruch in Krostitz hat sich zwischen Samstagnachmittag und Montag früh ereignet. Nachdem ein Unbekannter beim Versuch, eine Eingangstür gewaltsam zu öffnen, scheiterte, zerstörte er zunächst einen Bewegungsmelder und schlug dann kurzerhand eine Fensterscheibe ein. So gelangte er in die Bäckerei und durchsuchte alles. Offensichtlich zielgerichtet betrat er dann einen Raum, in dem ein Tresor stand. Diesen brach er auf und stahl daraus eine höhere dreistellige Summe. Damit flüchtete er und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei hatte am Montag gegen 5 Uhr beim Betreten den Einbruch festgestellt und sogleich die Polizei in Kenntnis gesetzt.

In ein Hotel eingestiegen

Ebenfalls unbekannte Täter brachen in Zschepplin zwischen Sonntag- und Montagmittag ein Fenster an einem Hotel auf und drangen in das Gebäude ein. In der weiteren Folge wurden Schränke durchsucht, eine Glasvitrine aufgebrochen und Schmuck in bisher unbekannter Höhe entwendet. Weiterhin wurden Pralinen und Erdnüsse im niedrigen zweistelligen Wert entwendet. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

