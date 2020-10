Delitzsch

Als unverbesserlich erwies sich ein Radfahrer, der offenbar regelmäßig am frühen Morgen ohne Licht auf der Bundesstraße 183 a zwischen Delitzsch und Brehna unterwegs war. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert – und auch die Leipziger Volkszeitung, um Verkehrsteilnehmer auf die notwendige Beleuchtung hinzuweisen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich daraufhin Beamte des Delitzscher Reviers des Hinweises angenommen und in der Dunkelheit Radfahrer kontrolliert.

Ohne Licht und Bremse

Und tatsächlich bemerkten sie gegen 5.20 Uhr einen Fahrradfahrer ohne Licht. Der 23-Jährige wurde gestoppt und ein Verwarngeld von 20 Euro erhoben. Danach musste er sein Rad schieben. Am nächsten Morgen um die gleiche Zeit lagen die Beamten erneut auf der Lauer. Und siehe da: Wieder sei der 23-Jährige, diesmal mit einem anderen Fahrrad, ohne Licht und noch dazu ohne Bremse unterwegs gewesen, so die Polizei weiter. Zudem wiesen die Reifen kein Profil mehr auf. Erneut wurde ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro erhoben. Das Fahrrad blieb am Ort. Der Unverbesserliche musste zu Fuß nach Brehna laufen.

Von LVZ