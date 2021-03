Einigung in Baudiskussion Brinnis

Brinnis

Die Zeichen für ein versöhnliches Ende beim Streit um das neue Baugebiet am Rande des Schönwölkauer Ortsteils stehen gut. Im Ortschaftsrat konnten wichtige Einigungen festgehalten werden, das letzte Wort hat dann der Gemeinderat.

Stadtvillen will keiner

Aktuell geht es um eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans „Wohnanlage Brinnis Ost“ für den Ortsrand. Anwohner befürchten, dass durch die bisher angedachten Änderungen diese B-Plans im Kern der Sache Stadtvillen möglich würden, die nicht zum Dorf passen. Es gab entsprechende Einwendungen und verschiedene Stellungnahmen, nun ging und geht es um die Abwägungen, bevor der Gemeinderat schließlich das Zünglein an der Waage ist – der Ortschaftsrat hat sich auf eine Empfehlung an das Gremium geeinigt.

Begrenzungen empfohlen

„Stadtvillen wollen wir nicht, da sind wir uns alle einige“, fasste der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) die Diskussion am Donnerstagabend zusammen. Die Höhe der möglichen Häuser wird entsprechend begrenzt, die Dachneigung und auch die Dachform sowie weiteres vorgegeben. Am Ende sollen so Häuser entstehen, die zum dörflichen Charakter passen. 25 neue Häuser sollen am Ortsrand entstehen, erste Baugrundstücke sind bereits verkauft oder reserviert. Grundsätzlich aber appellierte Volker Tiefensee auch: „Jede Zeit hat einen anderen Baustil, und das muss man auch akzeptieren, sonst würden wir immer noch Lehmhäuser bauen.“

Von cj