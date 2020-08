Bei den Einschulungsfeiern am Sonnabend in Delitzsch durften dieses Jahr teils nur zwei Familienmitglieder die feierliche Übergabe der bunten Zuckertüten mitverfolgen. An der Diesterweg-Grundschule in Delitzsch wurde die Zeremonie in die kleine Turnhalle hinter dem Schulgebäude verlegt.