Einwohner von Wiedemar wollen zusammenrücken

Wiedemar

Die Vereine in Wiedemar wollen näher zusammenrücken. Das ist nicht nur räumlich gemeint. Und wenn es so wäre, würde es sich in der Flächen- und Einheitsgemeinde mit 17 Ortsteilen als durchaus schwierig erweisen.

Der Wunsch nach mehr

Es sind viele bekannte Gesichter am Mittwochabend in das Dorfgemeinschaftshaus Rabutz gekommen. Viele, die ohnehin bereits einiges bewegen. Doch bisher haben sie das eher für sich getan. Jetzt aber wollen sie sich kennenlernen und wo immer möglich voneinander profitieren.

„Ich habe drei Jahre benötigt, um alle 60 Menschen kennzulernen, die in Peterwitz leben“, erklärte beispielsweise Peter Lada, Vorsitzender des Heimatvereins „Sächsischer Nordzipfel“ und Gemeinderat. Das soll mit Hinblick auf die Vereine schneller gehen.

Ein erster Schritt dazu wurde bereits vor zwei Monaten unternommen. Im Oktober trafen sich Vertreter von zahlreichen Vereinen der Gemeinde Wiedemar und stellten sich in einer dreiminütigen Kurzpräsentation vor. Mit dabei sind beispielsweise Förder-, und Sportvereine aus Kyhna, Rabutz, Zaasch, Zschernitz und Lissa, die Fokolar-Bewegung Zwochau, die Chorgemeinschaft Pohritzsch oder die Osmünder Spritze.

Konkrete Ideen

Daraus folgte die Idee, einen Tag der Vereine zu veranstalten. Beim neuerlichen Treffen wurde es konkret: Die 32 interessierten Vereine, die Feuerwehr und andere Initiativen wollen am Anfang des kommenden Oktobers eine gemeinsamen Veranstaltung organisieren. Es soll Auftritte und Stände geben, ein Programm entwickelt werden. Auch die Frage nach einer Örtlichkeit muss noch beantwortet werden.

Ein weiteres Ziel: Die 17 unterschiedlichen Ortsteile und ihre Einwohner stärker miteinander zu verbinden. Ein erster Versuch gelang auf Anhieb: Peter Lada bot kostenfrei eine Sprossenwand an, die Sportler des Vereins Shintai Wiedemar nahmen dankend an.

Weitere Infos gibt es via Mail an kerstin.schilling@bestsidestory.de. Das nächste Treffen soll am 5. Februar 2020 um 19 Uhr in Peterwitz stattfinden.

Von Mathias Schönknecht