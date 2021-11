Eisenbahn-Fans zieht es nach Delitzsch

Delitzsch

Ein Selbstbaugleis mit Holzschwellen, der Bahnhof Glesien und viele weitere Details bilden das Modell der Delitzscher Kleinbahn ab. Die detailgetreue Szenerie war am Samstag im Delitzscher Bürgerhaus Teil der Sonderausstellung der Eisenbahn-Sammler-Börse. Das Modell baute in mühevoller Kleinarbeit der Schkeuditzer Hobbybastler Sven Meyer. „Fünf Jahre lang habe ich an dieser Szene gearbeitet. Ich wollte etwas bauen mit einem großen Bezug zur Region. Deshalb habe ich mich für den Glesiener Bahnhof als Abschnitt der Delitzscher Kleinbahn entschieden“, erklärt er und wendet sich dem gebürtigen Lissaer Frank Hohmann und Peter Dorn aus Quering zu. „Das sind genau die Gespräche, die mich heute hier interessieren. Ich selber bin damals noch mit dieser Bahn mitgefahren“, erinnert sich Hohmann und weiß, dass die Bahn von Delitzsch über Glesien und Rackwitz bis Krensitz gefahren war. „Ich habe in den ausrangierten Waggons als Kind gespielt und später im ehemaligen Lokschuppen gearbeitet“, fügt Dorn hinzu.

Bilder von der Sammler-Börse

Wo genau die Strecke verlief, wissen Heinz-Jürgen Wolf und Erhard Fröhlich. Beide haben sie digital vermessen und eine GPX-Datei erstellt. Mit ihr und einem GPS -Gerät kann die ehemalige, zirka 35 Kilometer lange Strecke sogar per Fahrrad abgefahren werden.

Modellbahn ist Besonderheit

Von der Existenz der einstigen realen Kleinbahn zeugen heute zwar nur noch einige Bahnhöfe. Bei der Sammlerbörse aber gaben vor allem Exponate wie Schilder und Bildmaterial Zeugnis von der insgesamt 70 Jahre alt gewordenen Bahn. „Ich suche ein Bild, das die ehemalige Gitterbrücke über die Bahnstrecke im Delitzscher Südwesten zeigt“, macht Fröhlich deutlich.

Die Sammlerbörse ist bekannt für ihre Tausch- und Verkaufsgegenstände, die sich alle auf die „große“ Eisenbahn beziehen. „Die Ausstellung der Modellbahn ist im Rahmen der Börse eine Seltenheit, passt aber heute hier sehr gut hin“, erklärt Organisator Hartmut Schöttge. Zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen kommen die Exponate der großen Eisenbahn im wahrsten Sinne des Wortes zum Zuge. Von Uniformen, Mitropageschirr, Eisenbahnlampen, Lokschildern oder Zugsignalen über Anstecknadeln und einer großen Menge an Bild- und Büchermaterial zeigten 16 Aussteller ihre Sammlerstücke.

Am weitesten angereist zum Treffen war Andre Schibli, der aus dem 700 Kilometer entfernten Zürich extra nach Delitzsch gekommen war. „Das Thema Eisenbahn in Ostdeutschland interessiert mich so sehr, dass ich alle zwei Jahre die Gelegenheit nutze, um der Börse einen Besuch abzustatten“, erzählt er.

Von Anke Herold