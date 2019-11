Eisenbahner zeigen in Delitzsch ihre Raritäten

Delitzsch

Zum 22. Mal trafen sich am Samstag zahlreiche Eisenbahninteressierte im Rahmen des jährlichen Eisenbahnuniformsammlertreffen im Delitzscher Bürgerhaus. Eisenbahnuniformen verschiedener zeitlicher Epochen der über 100-jährigen Geschichte der Deutschen Reichsbahn bzw. Deutschen Bahn zierten aber nur 13 Eisenbahnfreunde.

An Technik interessiert

Zur Galerie Beim Eisenbahnuniformsammlertreffen in Delitzsch herrschte reger Andrang an den Ständen. Dort gab es viel Historisches rund um das Bahnwesen.

Über 30 Sammler und Anbieter aus einem Gebiet zwischen Stuttgart und Stralsund füllten den Saal des Delitzscher Bürgerhauses mit ihren Ständen. Eine Art Trödelmarkt für Eisenbahnfreunde – nur einige wenige davon haben jedoch selbst berufliche Vergangenheit bei dem heutigen Konzern. Die mehrheitlich den älteren Semestern angehörenden Gästen entpuppten sich nach kurzer Nachfrage häufig als geschichts- und technikaffine Sammler.

Historische Fahrkarten

„Das ist schon ein Stück Zeitgeschichte,“ sagt Matthias Lehmann (61) aus Lunzenau. Mit einem Blick auf einen Teil seiner hiesigen Fahrkarten zur diesjährigen Sonderausstellung „Die bunte Welt der Fahrkarten“ zeigten sich historische Stücke wie eine Sonderzugkarte des Chemnitzer Lehrergesangsverein von 1912 sowie ein Zusatzfahrschein zum Ausgleich der Benzinpreiserhöhung aus der Weimarer Republik. Mit einem geschärften Blick ließen sich aus jeder zeitlicher Epoche des 20. Jahrhunderts verschiedene Utensilien entdecken.

Wie weiter mit Börse?

Organisator Hartmut Schöttge freute sich bereits am Samstag gegen 10 Uhr über einen deutlich erhöhen Besucheransturm im Vergleich zu Vorjahren. Nach 22 Jahren blickt der engagierte Rentner jedoch auf eine ungewisse Zukunft der beliebten Sammlerbörse in der Stadt Delitzsch. Denn er sieht aktuell keine andere Alternative für einen Standort, sollte in einem Jahr kein neuer Pächter für das Bürgerhaus gefunden sein.

Von Alexander Prautzsch