Elternbeiträge trotz Schließung? Delitzsch ändert wegen Corona Kita-Satzung

Corona, Quarantäne-Anordnung und schon kann man das Kind nicht in die Kita bringen. Oder aber dort ist – meist auch wegen Corona – gar nicht genug Personal da. Zahlen muss man trotzdem. Oder?

Auf diese Themen reagiert die Stadt Delitzsch nun und passt ihre Elternbeitragssatzung an. Der Stadtrat hat dem am Donnerstagabend zugestimmt.

Corona verursacht Schließungen

Hintergrund: Die neuerliche Coronawelle habe in der Mehrzahl der Kindertageseinrichtungen zu einem akuten und beachtlichen Infektionsgeschehen sowohl bei den Kindern, als auch beim pädagogischen Fachpersonal geführt, schildert die Stadtverwaltung. Bedingt durch Quarantäne, Erkrankungen und ähnliches konnte in mehreren Einrichtungen in einzelnen Wochen das Betreuungsangebot gar nicht aufrechterhalten werden.

Delitzsch findet eigene Regelung

Entgegen landesrechtlichen Bestimmungen während der Schließungen 2020 und 2021 gibt es derzeit aber keine Landesregelung zur Erstattung von Elternbeiträgen mehr. Und: Nach vorliegender Rechtsprechung führt nicht jede Kürzung der Betreuungszeit zwangsläufig zu einem Anspruch der Eltern auf Beitragserstattung.

In der Elternbeitragssatzung der Stadt Delitzsch für die kommunalen Kindertageseinrichtungen ist bisher geregelt, dass die zeitweise Schließung der Kindertageseinrichtung bis zu vier Wochen nicht zu einer Minderung oder zu einem Wegfall des Elternbeitrages führt.

Mit der nun abgestimmten Änderung wird ein sogenannter Erstattungstatbestand im Fall eines länger anhaltenden personellen Engpasses in den Kitas aufgenommen. „Damit kann bei fehlender personellen Sicherstellung der Kinderbetreuung für einen mindestens fünftägigen Zeitraum die Erstattung ermöglicht werden“, so die Verwaltung in der Beschlussvorlage, die der Stadtrat abgesegnet hat. Den freien Trägern wird die analoge Anwendung ausdrücklich empfohlen.

Delitzsch verliert Geld

„Der Stadt Delitzsch entstehen durch die daraus resultierenden Mindereinnahmen bei gleichbleibenden Personal- und Sachkosten entsprechend Mehrkosten, die aktuell nicht vollständig zu beziffern sind“, stellt die Verwaltung klar.

