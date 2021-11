Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen hat mit 60 geladenen Gästen seinen Empfang der Wirtschaft gefeiert. Die Band sait-step, die den Abend musikalisch begleitete, begrüßte die Gäste mit dem Smokie-Hit „For A Few Dollars More“. Schön. Unter dem Motto: „Chancen nutzen“ wurden im kleinen Rahmen im Bad Dübener Heide Spa zudem 20 Jahre Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises gefeiert. Und das erfrischend anders, ohne große und lange Reden. Landrat Kai Emanuel (parteilos) begrüßte die Gäste und bedankte sich bei den Vertretern aus der Wirtschaft und den Mitstreitern für die vergangenen 20 Jahre. Wer Chancen nutzen will, muss vorher hart arbeiten. Wie beim Handball, verglich der Kreis-Chef. Der Siebenmeter in den letzen Sekunden, bei ausgeglichenem Spielstand, nutzt nur etwas, wenn du ihn auch reinmachst und dir vorher den Spielstand erarbeitet hast.

Die vierte Welle

Und auch das Thema Corona fand kurze Erwähnung. „Nach drei Wellen, die wir analysiert haben, kommt nun die vierte und wir müssen feststellen, dass alles anders ist. Wir müssen auch darüber nachdenken, ob das, was wir gestern erzählt haben, noch so ist“, so Emanuel. Der Aufwand sei groß. 150 Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, die ihre eigentliche Arbeit vernachlässigen müssen, sind zusätzlich abgestellt.

Was vor uns liegt

Der Blick voraus galt einem Thema, dem größten Projekt des Landkreises überhaupt: Der Digitalisierung und dem Breitbandausbau. Rund 100 Millionen Euro fließen hinein. 44 000 von 100 000 nordsächsischen Haushalten werden erreicht. Die Tiefbauarbeiten werden demnächst beendet. Für den geplanten Glascampus in Torgau schwebt Emanuel vor, dort auch eine Meisterausbildung und den Masterabschluss anzubieten. „Dann wird der Glascampus für die Glasindustrie ein ganz spannender Standort.“

Interviews mit Gästen

Der Begrüßung folgten Interviews mit Gästen, die Landratsamt-Pressesprecher Sebastian Stöber führte.

Das sagt Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer Leipzig und selbst mit der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau & Co. KG Unternehmer in Wermsdorf ...

... zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): „Ich bin nicht glücklich, wie das zurzeit läuft. Die Diskussion, die derzeit geführt wird, spaltet Stadt und Land.“ In Leipzig setze man auf neue Mobilitätskonzepte mit Straßenbahn, Fahrrad und Bussen. Der Autoverkehr „ist da fast gar nicht mehr gewünscht“, so der IHK-Präsident. Dies könne man ein Stückweit noch in Oberzentren umsetzen, aber je ländlicher es werde, desto schwieriger. Mehr ÖPNV koste „enorm viel Geld“. Kirpal sprach sich für eine gesamtheitliche Betrachtung aus.

... zur Wirtschaftsförderung: „Wir müssen auch in Nordsachsen darüber reden, wie können wir weitere Unternehmen ansiedeln“, insbesondere solche, die Industriearbeitsplätze schaffen.

... was für Nordsachsen spricht: schnelle Internetanbindungen, „hier ist Nordsachsen weit voran“, wobei der Landkreis auch bestehende graue Flecken beseitigen müsse. Zudem würden auch junge Familien in Nordsachsen Wohneigentum schaffen, was wiederum bedeutet, dass es Fachkräfte im Landkreis gibt.

Das sagte Maurermeister Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer Leipzig ...

... zur Materialknappheit: „Es gibt Material, eingeschränkt, die Frage ist nur, zu welchem Preis. Das kennen wir noch von vor 30 Jahren. Und damit kennen wir uns aus. In den westlichen Bundesländern ist das eine ganz neue Situation, die kennen sich damit nicht aus.

... zur Auftragslage: „Da ist die Frage, wie bekommen wir die Arbeit abgedeckt, wenn der Kunde mit einem Auftrag droht“, scherzte Forßbohm.

... zum Nachwuchs: „Demografie bleibt ein Kernthema. Wir versuchen, über Bildungszentren und in den Schulen junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Da brauchen wir aber auch Gleichbehandlung bei der Kostenfreiheit. Ein Handwerker muss für sein Bachelor-Studium mindestens 12 000 Euro auf den Tisch legen.“

... zu Chancen im Handwerk: „Ein sehr großer Fokus liegt auf der Stadt Leipzig. Aber die Hälfte der rund 12 000 Betriebe mit ihren rund 90 000 Beschäftigten ist in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen angesiedelt, die möchte ich stärker in den Fokus rücken.“

Das sagt Uta Schladitz, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordsachsen ...

... über die Wirtschaft in Nordsachsen: „Handwerk ist für uns eine ganz wichtige Komponente, mit der wir immer gern gearbeitet haben. Das bleibt auch so.“

... worüber sie sich am meisten geärgert hat: „Dass wir die Ortsumgehung an der B 2 nicht hinkriegen, und dass wir es nicht hinkriegen, die B 87 in eine vernünftige, dreispurige Straße zu bringen, das ärgert mich. Und dass wir – und das ist meine persönliche Auffassung – an unseren Seen nur am Schladitzer See touristisch etwas haben. Für den Werbeliner See hätte ich mir eine ruhige touristische Entwicklung gewünscht.“

... zum Besonderen am Landkreis: „Wir liegen sehr zentral, haben eine gute Anbindung und sind branchenmäßig breit aufgestellt.“

... auf wen sie nicht verzichten möchte: „Ohne die vielen Mitstreiter wie Kammern, Bürgermeister, die Sparkasse und Unternehmer mit ihren Netzwerken geht es nicht.“ Laut Schladitz werden die großen Themen der nächsten Jahre Fachkräftesicherung, Strukturwandel, Klimawandel und Energiesicherheit sein.

Das sagt Michael Tiedtke, Vertriebsdirektor Firmenkunden der Sparkasse Leipzig ...

... zum Engagement im Landkreis: „Mit den 50 000 Euro der Sparkasse pro Jahr werden hier viele kleine Projekte verwirklicht. Wir leisten damit einen kleinen Beitrag zur Stärkung des Brutto-Inland-Produktes.“

... zu Stärken und Schwächen: „Ich denke, die Unternehmen hier brauchen eine andere Flexibilität, haben zum Beispiel weitere Wege. Mit den Engpässen bei Material und Fachkräften wird gut umgegangen.“

... zu Corona: „Die Unternehmen haben das gut überstanden. Wir haben 150 Millionen Euro Liquiditätshilfen ausgezahlt, Kredite geschuldet, Tilgung ausgesetzt, beraten und versucht, alles zu tun, was den Unternehmen hilft. Ich bin mir sicher, dass der Spuk bald vorbei ist!“ Schönes Schlusswort.

Von Frank Pfütze und Nico Fliegner