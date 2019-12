Endlich schöner parken am Bahnhof Zschortau?

Zschortau

Die seit mehr als drei Jahren geplante Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Zschortau soll im kommenden Jahr gebaut werden. Das teilte der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) dem Gemeinderat mit. Die dafür vorgesehenen Grundstücke seien mittlerweile im Besitz der Kommune und von Bahnbetriebszwecken freigestellt.

Fördermittel stehen aus

Die Baukosten in Höhe von rund 560 000 Euro sollen aus drei Töpfen finanziert werden: Vorgesehen sind 75 Prozent aus Fördermitteln des sächsischen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), 15 Prozent vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), und 10 Prozent sollen durch den Eigenanteil der Gemeinde Rackwitz gedeckt werden. Aktuell werde durch das Lasuv und den ZVNL eingeschätzt, dass die Förderung im kommenden Jahr erfolgen wird. Der genaue Zeitpunkt sei jedoch davon abhängig, wann die Mittelfreigabe für die einzelnen Ressorts durch die Landesregierung erfolge. Der Eigenanteil sei im Rackwitzer Haushaltsplan für 2020 eingestellt, sagte Schwalbe. Bereits im März 2016 hatte der damalige Gemeinderat den Bau eines Park-and-Ride-Platzes beschlossen.

Sinnvolle Nutzung des Bahnhofsgebäudes ?

Das Bahnhofsgebäude in Zschortau bleibe von diesen Plänen unberührt. Nachdem Anwohner und Reisende in den vergangenen Jahren wiederholtden Zustand des knapp 130 Jahre alten Bauwerks bemängelten, habe das Rackwitzer Ordnungsamt ein ordnungsrechtliches Verfahren gegen die Deutsche Bahn auf den Weg gebracht. Im Zuge der dazu durchgeführten Anhörung habe die Deutsche Bahn Netz AG mitgeteilt, dass das Gebäude an einen neuen Eigentümer verkauft worden sei, jedoch aufgrund dessen Insolvenz nicht übertragen werden konnte. Zusammen mit dem Insolvenzverwalter und dem Landratsamt Nordsachsen sollen nun die Eigentumsverhältnisse zeitnah geprüft werden.

Aus Sicht der Gemeinde Rackwitz hatte es bereits vor einem Jahr keine Absichten für eine Nachnutzung der Ruine gegeben. Sofern es denkmalschutzrechtlich zulässig sei, würde die Kommune das Gebäude im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsumfelds abreißen und die freiwerdende Fläche einer sinnvollen Nachnutzung zuführen.

Von mhs