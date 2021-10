Energiepreise: Stadtwerke Delitzsch bieten derzeit keine Neuverträge an

Delitzsch

Inflation aufgrund steigender Energiepreise. 170 Prozent Steigerung der Gaspreise gegenüber dem Vorjahresmonat. Solche Meldungen sind zurzeit vielfach zu lesen. Robert Greb, Geschäftsführer der Stadtwerke Delitzsch, erklärt, wie sich der kommunale Energieversorger darauf einstellt und was auf die Delitzscher zukommt.

Wie reagieren die Stadtwerke Delitzsch auf diese Situation auf dem Energiemarkt?

Gerade um solche extremen Situationen auszugleichen, beschaffen wir für unsere privaten und gewerblichen Kunden Gasmengen im Voraus.

Derzeit kaufen wir bereits für 2025 ein. Gerade im vorigen Jahren waren die Energiepreise aufgrund der Corona-Krise günstig, sodass wir uns für dieses Jahr abgesichert haben und nur wenig zum aktuell sehr hohen Preisen dazukaufen müssen. Aufgrund dieser Strategie sind wir sicher nicht immer die billigsten, laufen aber auch nicht in Gefahr, vor dem Nichts zu stehen. Einige haben mittlerweile den Vertrieb schon eingestellt oder kündigen es an, weil sie mit fallenden Preise rechneten, aber nun nicht mehr liefern können.

Worauf müssten sich private und gewerbliche Kunden einstellen?

Für die privaten Haushalte, von denen wir ja wissen, dass sie zum größten Teil bei uns bleiben werden, kaufen wir den Strom im Voraus. Für Industriekunden erst, wenn die sagen, dass sie mit uns abschließen wollen. Der Ankauf hängt dabei vom Zeitpunkt ab. Wir beraten, wann es günstig ist, für zwei oder drei Jahre abzuschließen. Wer einfach den aktuell billigsten nahm, wurde da schon kalt überrascht.

Derzeit ist aber auch der Tarifrechner auf der Website der Stadtwerke außer Betrieb.

Das werden Sie so oder ähnlich auch bei anderen Energieversorgern beobachten. Manche operieren auch mit Preisen, die eher abschrecken. Wir bieten derzeit keine Neuverträge an. Wir hatten einen relativ günstigen Preis, standen bei Vergleichsportalen gut da. Wechsel zu uns in Größenordnungen würden wir jetzt nicht wollen. Wenn man jetzt abschließt und die Belieferung nicht abgedeckt ist, wird es sehr teuer. Viele Energieversorger sammeln sich erst einmal. Wir auch. In zwei Wochen werden die Angebote wieder da sein.

Trotzdem wird es doch auch bei den Stadtwerken Delitzsch Preisänderungen geben, oder?

Beim Strom wird es keine, bis geringfügige Änderungen geben. Beim Gas wird es vom Tarif, den die Kunden wählten, abhängig sein.

Warum steigt der Gaspreis so viel stärker als der Strompreis?

Der Gaspreis wird stärker durch die CO2-Abgabe belastet, die aktuell noch steigt. Außerdem ist die Nachfrage gestiegen: Der Winter war kalt, der Sommer schlecht für erneuerbare Energien, es gab wenig Wind, wenig Sonne. So musste mehr Strom über Gaskraftwerke hergestellt werden. China boomt und kauft Gas auf. Dazu kommt, dass Russland aufgrund der offenen Nord-Stream-Frage nicht mehr Gas liefern will, als vertraglich festgelegt. Beim Strom werden die Steigerungen der Marktpreise durch Absenkung EEG-Umlage (Erneuerbare Energien Gesetz, A.d.Red.) aufgefangen. Es war von Anfang an so angelegt, dass mit steigenden Marktpreisen Subventionen zurückgefahren werden.

Was heißt es für jemanden in Delitzsch, dessen Stromlieferant aufgrund der Krise ausfallen würde?

Jeder hat das Recht auf die Grundversorgung. Es gibt für jede Region einen Grundversorger. In Delitzsch sind wir das. Jeder, der in Delitzsch wohnt, wird auch versorgt. Dazu sind wir dann verpflichtet. Der Grundtarif ist jedoch nicht so günstig wie die anderen.

Könnte es im Winter Probleme bei der Gas- und Wärmeversorgung geben?

Mit dem aktuellen Bestand fühlen wir uns sicher. Wir rechnen nicht mit großen Problemen, wenn es nicht acht Wochen lang unter 20 Grad kalt wird. Die Gefahr, dass es in privaten Haushalten kalt bleiben könnte, ist die geringste.

War es dennoch eine gute Entscheidung für diejenigen, die gerade in der letzten Zeit ihre Heizung auf Gas umgestellt haben?

Für viele war Öl die Alternative. Die Preise sind auch gestiegen. Dazu kommt die CO2-Belastung. Die Preise, die für Erdgas-Lieferungen der kommenden Jahre angeboten werden, sind zudem bereits jetzt wieder normaler. Und eigentlich gibt es keinen Engpass an Gas. Es wurde zuletzt sogar mehr gefunden.

Zwingt die aktuelle Lage die Stadtwerke dazu, ihre Strategien zu überdenken?

Grundsätzlich: Nein. Da sind keine Zweifel angebracht. Wir waren schon immer dabei, die Energieerzeugung zu diversifizieren. Gerade ging es im Stadtrat um die Bebauungsplan-Änderung, die für die Solarthermie-Anlage nötig ist, die wir für die Fernwärme-Versorgung nutzen wollen. Wir hoffen, dass uns die Politik beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiter unterstützt.

Von Heike Liesaus