Jürgen Kratzmann von der Polizeidirektion Leipzig will in seinen Kursen zeigen, wie Senioren Angreifer abwehren können, falsche Polizisten erkennen und auch sonst sicher im Alltag auftreten. Dazu gibt es nun einen Lehrgang in Eilenburg.

