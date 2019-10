Erfolgreicher erster Ehrenamtstag um Delitzsch

Delitzsch

Der erste Ehrenamtstag in der Region Delitzsch war ein Erfolg. So bewertet das Netzwerk „Gemeinsam engagiert macht stark“ (Gems) seinen Aktionstag. Fast 300 Menschen hatten sich am zurückliegenden Sonnabend in 14 Projekten im Delitzscher Land unter dem Motto „Engel in Aktion“ ehrenamtlich engagiert. Allein am Haynaer Strand nahmen laut Gems-Netzwerk über 100 Freiwillige teil und steckten Blumenzwiebeln am Hang zum Strand.

Aktionen in Stadt und Land

Im Delitzscher Stadtgebiet haben sich etwa 70 Personen in drei Projekten beteiligt: Zusammen mit der Bürgerinitiative Menschenskinder wurde ein Spielplatz abgeschliffen und mit neuer Farbe versehen. Das Schalom Begegnungszentrum entfernte mit seinen Helfern Graffiti. Sieben Bänke am Wallgraben wurden so neu gestrichen und der Heiligbrunnen im Stadtpark gesäubert. Im Tierheim bekamen Hunde und Katzen eine extra Streicheleinheit. Außerdem halfen DHL-Mitarbeiter wie bereits Anfang dieses Jahres bei Arbeiten auf dem Gelände.

Der ökumenische Hospizdienst Schkeuditz veranstaltete ein Begegnungscafé und in Taucha halfen zehn Freiwillige in der Fahrradwerkstatt beim Reparieren kaputter Räder. Diese stehen nun für Bedürftige gegen eine kleine Aufwandsentschädigung bereit. Im Stadtpark schlossen sich Zeit-Tausch-Börse, Jugendparlament und Anglerverband zusammen und nahmen mit 40 Helfern einen Herbstputz vor.

Zweite Auflage geplant

Aber nicht nur in Städten, auch in den Dörfern gab es dem Netzwerk zufolge rege Beteiligung: So hat der Bürgerverein in Kletzen mit etwa 45 Ehrenamtlichen Nistkästen gesäubert, einen Baum gepflanzt und Bücher für die Bücherzelle sortiert. Die Landfrauen organisierten in Beerendorf rund um das Bürgerhaus einen Herbstputz. In Rabutz begradigte der Dorfverein den Zugang zum Bürgergarten mit zehn Helfern. Dadurch ist es nun auch Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen möglich, an den gemeinschaftlichen Veranstaltungen barrierefrei teilzunehmen. In Wiesenena startete an dem Tag ein Umbauprojekt: Aus der alten Hausmeisterwohnung in der ehemaligen Grundschule soll ein Bürgertreff mit Trainingsräumen und Bibliothek entstehen.

Am Abend trafen sich alle Beteiligten auf der Seebühne am Haynaer Biedermeierstrand zur Dankesfeier. Für den Ausklang sorgte Volker Lauckner mit Gong-Klängen. Für das kommende Jahr könne sich das Netzwerk eine Wiederholung des Tages vorstellen.

