Ergänzung für Seniorenzentrum in Delitzsch geplant

Delitzsch

Die Angerstraße in Delitzsch entwickelt sich weiter zugunsten vor allem älterer Menschen. Nach Bauprojekten der vergangenen Jahre soll nun auch das Wohngebäude in der Angerstraße 6 saniert und auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet werden.

Begegnungsstätte geplant

Erst vor Kurzem wurde ein Projekt für betreutes Wohnen in der Angerstraße 4 fertiggestellt, in dem insgesamt 18 Wohnungen entstanden sind. Nun soll es in der direkten Nachbarschaft weitergehen mit dem nächsten Bauprojekt. Es sollen insgesamt sieben weitere barrierefreie Wohnungen entstehen. Das Haus soll mit Aufzugsanlage und Balkonanlagen ausgestattet werden. Zudem ist geplant, eine Begegnungsstätte im Untergeschoss zu entwickeln.

Entgegen erster Annahmen war nun eine hohe Stellplatzablöse von fast 13 000 Euro doch nicht nötig und wurde von der Tagesordnung des jüngsten Technischen Ausschusses genommen. Die nötigen Pkw-Stellplätze können doch im Hof geschaffen werden.

Das Gebäude in der Angerstraße 6 soll als Erweiterung beziehungsweise Ergänzung des bereits in der Angerstraße 8 und Lindenstraße 11 vorhandenen Seniorenzentrums dienen. Neben dem Pflegedienst gibt es dort bereits Angebote wie Tagespflege, betreutes Wohnen und ambulant betreute Wohngruppen. Für die Häuser in und rund um die Angerstraße ist eine grundstücksübergreifende Hofgestaltung geplant, die ebenfalls auf die Betreuung von Senioren ausgerichtet ist.

Von Christine Jacob