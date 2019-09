Zwochau

Bei einem Brand in Zwochau wurde am Dienstagnachmittag eine Gartenlaube zerstört. Zudem wird der Vorfall noch weitere Ermittlungen der Polizei in eine ganz andere Richtung nach sich ziehen.

Wie die Polizei berichtete, war ein 61 Jahre alter Mann damit beschäftigt, das Dach der in einer Kleingartenanlage gelegenen Laube neu zu decken, als das Feuer ausbrach. Der Brand sei vermutlich durch einen für die Anbringung von Dachpappe benutzten Gasbrenner versehentlich ausgelöst worden. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, die Laube selbst konnte aber nicht mehr gerettet werden. Durch die Flammen wurde sie völlig zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Verdacht der Schwarzarbeit

Im Zuge der Ermittlungen sei außerdem bekannt geworden, dass in diesem Fall der Verdacht einer Schwarzarbeit beziehungsweise einer illegalen Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel vorliegt, teilte die Polizei weiter mit. Diesbezüglich seien nun weitere Ermittlungen aufgenommen worden. Gegen den 61-Jährigen werde außerdem wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Besitzerin der Laube war laut Polizei eine 40 Jahre alte Frau.

Von lvz