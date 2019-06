Delitzsch/Benndorf

Die Untersuchungen zum Brand im Delitzscher Ortsteil Benndorf Ende Mai sind noch immer nicht komplett abgeschlossen, auch das betroffene Unternehmen aus dem Gewerbegebiet Süd-West wartet noch auf Informationen. Schwer entflammbares Dämmstoffmaterial war in der Nacht nach der Kommunalwahl in Brand geraten, der Feuerwehr-Einsatz zog sich die ganze Nacht und bis in die Mittagsstunden hin. Der entstandene Sachschaden geht in die Millionenhöhe. Nach wie vor wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Benndorfer organisieren in Kürze ein Dankeschönveranstaltung für die Feuerwehr.

Von lvz