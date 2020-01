Erneuter Unfall auf Bundesstraße 184 bei Delitzsch

Brodau

Die Meldungen zu Unfällen auf der Bundesstraße 184 nehmen kein Ende. Erneut krachte es am Donnerstagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr stießen am Abzweig nach Brodau drei Fahrzeuge zusammen. Eine Frau wurde dabei verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Vorfahrt missachtet

Laut Polizeiangaben wollte der Fahrer eines weißen Renaults aus Richtung Delitzsch kommend nach links in Richtung Brodau abbiegen – offenbar schätzte er dabei den Gegenverkehr falsch ein. Die Fahrerin eines roten Nissans konnte nicht mehr bremsen und kollidierte aus Richtung Leipzig kommend mit dem Kleinsttransporter und traf ihn an der rechten Seite. Ein grauer VW Caddy, der aus Brodau kam und an der Kreuzung stand, um auf die B 184 aufzufahren, wurde in der Folge ebenfalls beschädigt.

Verkehrsknoten soll ausgebaut werden

Die Bundesstraße wurde halbseitig gesperrt. Der aus Delitzsch kommende Verkehr wurde ab dem Brodauer Stempel über den Kopfsteinpflasterweg und Zschortau umgeleitet – nur größere Fahrzeuge dürften die Unfallstelle passieren. Neben der Delitzscher Polizei, einem Rettungswagen war auch die Feuerwehr des Delitzscher Ortsteils Selben/Zschepen im Einsatz.

In der Vergangenheit kam es öfter zu Unfällen an dieser Stelle. Allein auf der etwa 4,5 Kilometer langen Streckezwischen Brodau und Brodenaundorf ereigneten sich im Jahr 2018 35 Verkehrsunfälle. Laut Landratsamt Nordsachsen soll der Knotens B 184/Abzweig Brodau perspektivisch ausgebaut werden.

Von mhs