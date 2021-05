Erste Bau-Lose für Delitzscher Bad vergeben

Delitzsch

Die nächsten Schritte in Richtung neues Bades für Delitzsch sind getan. Am Dienstagabend konnte der Technische Ausschuss des Stadtrates für drei Lose grünes Licht geben. Was geschieht bis zur Einweihung des neuen Bades in drei Jahren? Und wie kann man dieses Jahr vielleicht doch zum Baden kommen? Hier ein paar Antworten:

Getreu der Zeitschiene bis 2024 ist wieder ein wichtiger Schritt getan. Mit der Zuschlagserteilung könnte ab Juni die Beauftragung der Planungsbüros erfolgen. Diese könnten dann bis etwa Oktober 2021 die Vorplanung erstellen. Gemäß der Zeitschiene wären dann im nächsten Jahr um diese Zeit schließlich Bauantrag und -genehmigung an der Reihe, 2022 wäre dann auch mit konkreten Bautätigkeiten zu rechnen. Ziel ist das Anbaden im Frühjahr 2024. Es sollen bis dahin die Schwimmer- und Nichtschwimmer-Freibecken saniert werden, eine neue Schwimmhalle und ein kleines Planschbecken werden neu gebaut.

Nur das Nötigste am alten Bad

Und was geschieht in der Zeit mit dem Freibad? Nur das Nötigste: „Bis dahin wird das Freibad gesichert und nur so bewirtschaftet, dass das Gelände nicht verwildert“, teilt die Stadtverwaltung mit. Es wird keine Bautätigkeiten mehr an den Becken geben, dort waren in früheren Jahren immer wieder Reparaturen zum Beispiel an den Fliesen nötig geworden.

Zentrale Investition

Das neue Bad am alten Standort ist die zentrale Investition der Stadt der nächsten drei Jahre. Der Zuschlagsvergabe jetzt war dementsprechend ein langwieriger Prozess vorausgegangen. Für die Lose wie zum Beispiel die Badewassertechnik und die Tragwerksplanung waren in den vergangenen Wochen intensive Verhandlungen durchgeführt worden.

Die Entscheidung zur Vorauswahl der jeweiligen Architekten- und Planungsbüros hatten Führungskräfte der Stadtverwaltung getroffen, begleitet durch ein Ingenieurbüro. An den Vergabeverhandlungen haben dann auch einzelne Mitglieder des Technischen Ausschusses sowie jeweils ein Vertreter der Bürgerinitiative „Schwimmen in Delitzsch“ und des Jugendparlaments teilgenommen. Es folgten noch Vorstellungen der Planungsbüros und ihrer Ideen in nichtöffentlichen Verhandlungen. Die Planungsbüros haben ihre finalen Angebote abgegeben, schließlich wurde den Mitgliedern des Technischen Ausschusses nun jeweils nur noch ein Vorschlag für die Auftragsvergabe vorgelegt. Details zu den Losen bleiben nach wie vor geheim – Grund ist Wettbewerbsschutz.

Shuttle in Vorbereitung

Die Details sind zwar noch nicht geklärt, doch es soll auch dieses Jahr wieder einen Bus-Shuttle geben, um von Delitzsch aus in ein anderes Freibad zu kommen während das hiesige so wie vergangenes Jahr geschlossen bleibt. „Über die Details – Zeitraum, Frequenz, Zielort etc. – wird man vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Entwicklungen zu einem späteren Zeitpunkt befinden“, heißt es. Allerdings wurde das Shuttle-Angebot im vergangenen Jahr nicht immer gut angenommen und an manchen Tagen sogar gar nicht genutzt.

Von Christine Jacob