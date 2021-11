Erste Interessenten für neue Grundschule in Wiesenena

Wiesenena

Die neue freie Grundschule in Wiesenena will zum Schuljahr 2022/23 mit dem Lehrbetrieb starten. Noch dieses Jahr sind im „Falkennest“, diesen Namen trägt die Schule, vier Termine geplant, bei denen die Schule für sich werben will. Wie Elisa Braun vom Schulteam erklärt, gibt es aktuell bereits interessierte Eltern, die ihre Kinder an der neuen Schule anmelden wollen.

Grundschule plant für bis zu 60 Schüler

Nach dem Tag der offenen Tür vor knapp einen Monat öffnet sich das Schulgebäude am Ring 12 in Wiesenena am 11. November erneut. Bei der Aktion Kinder helfen Kindern werden zwischen 16 und 18 Uhr Päckchen für bedürftige Kinder gepackt. Am 18. November werden laut Braun ebenfalls von 16 bis 18 Uhr im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags Geschichten zum Thema „Freundschaft und Zusammenhalt“ vorgelesen. Am 9. Dezember geht es dann zwischen 16 und 18 Uhr mit einem Adventsbasteln weiter und am 16. Dezember, von 17 bis 19 Uhr, soll das Jahr mit einem Punschfest im Garten des Schulgeländes abgeschlossen werden.

Mehr zum Thema: Neue freie Grundschule für Wiesenena? Das steckt hinter den Plänen

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher wollen acht Eltern ihre Kinder für das kommende Schuljahr an der freien Grundschule anmelden, sagt Braun. Drei weitere für 2023, zwei für 2024. Das „Falkennest“ will im ehemaligen Hortgebäude des Wiedemarer Ortsteils eine Ganztagsschule mit Hortbetrieb etablieren. Es soll drei Gruppen mit je 20 Schülern und eine Jahrgangsmischung der Klassen 1 bis 4 geben.

Von mhs